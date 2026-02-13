Honda Prelude Yıllar Sonra Ülkemize Geri Dönüyor: Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Honda'nın efsane modeli Prelude'nin ülkemize yıllar sonra geri döneceği açıklandı. Modelin fiyatı da belli oldu.

Japon merkezli otomobil devi Honda, dünyanın en popüler otomobil markalarından biri konumundaydı ve ülkemizde de ilgi görüyordu. Ancak şirket, uygulanan ek gümrük vergileri gibi nedenlerden dolayı Türkiye’deki pozisyonunu kaybetmesine neden olmaya başlamıştı. Örneğin Civic’in de satışlarını durdurduğu görülmüştü.

Şimdi ise Honda’yla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci, Honda’nın efsane bir modelini Türkiye’ye uzun yıllar sonra geri getireceğini ve şirketin ülkemizde rota değiştireceğini açıkladı. Bu model, Prelude olacak.

Prelude Türkiye fiyatı

5,4 milyon TL

Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre coupe tasarımlı Honda Prelude modeli 25 yılın ardından satışa çıkacak. Aracın 14 Şubat 2026 tarihinde satışa sunulacağı belirtilmiş. Özellikleri çok detaylı olarak belli değil ancak çok sportif ve agresif görünen bir spor araba benzeri coupe tasarımıyla geleceğini görebiliyoruz.

Araç, 2.0 litre tam hibrit motora sahip olacak ve 184 beygir güç üretecek. İç mekânında ise Honda’nın modern otomobillerine benzer tasarım göreceğiz. Orta kısımda çok büyük olmayan bir multimedya ekranı, klasik Honda direksiyonu ve dijital gösterge paneli olacak.

Özpeynirci’nin aktardığına göre Honda, ülkemizde Type R’dan sonra Prelude ile rekabetin daha az olduğu, daha niş olarak nitelendirebileceğimiz üst düzey otomobillerin yer aldığı bir alana yönelmeye başladı ve Türkiye’deki stratejisini değiştirdi. Bunun nedeni ise şirketin %35’lik gümrük vergisi nedeniyle orta segmentte rekabet şansının neredeyse bitmesi. Bu vergi, Japonya ve Tayland gibi yerlerden yapılan ithalatlara uygulanıyor.