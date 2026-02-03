Şubat 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz'a Dudak Uçuklatan Zam!

Honda, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay sadece Jazz'a zam yaptı. Ancak bu zam oranı, dudak uçuklatan türden. İşte sıfır kilometre Honda fiyatları...

Japon otomobil devi Honda, Şubat 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini resmen açıkladı. Marka bu ay en çok da Jazz'a yaptığı zam ile gündem olacak gibi görünüyor. Zira Jazz, an itibarıyla HR-V ile aynı paraya satılmaya başladı.

Peki Honda'nın şubat ayı fiyat listesi ne durumda? Sıfır kilometre Honda satın almak isteyen vatandaşları ne bekliyor? İşte detaylar...

Honda fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Jazz e:HEV 1.880.000 TL 2.380.000 TL HR-V e:HEV 2.389.000 TL 2.389.000 TL Type-R 5.500.000 TL 5.500.000 TL CR-V e:HEV 6.160.000 TL 6.160.000 TL

Jazz fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 2.380.000 TL

2025 Honda Jazz, yalnızca hibrit motorla sunulan ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş kompakt bir hatchback olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan hibrit sistem hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip gibi gelişmiş destek sistemlerine yer verilen Jazz, hibrit teknolojisi ve pratik iç tasarımıyla özellikle şehirli kullanıcılar için verimli ve fonksiyonel bir seçenek diyebiliriz.

HR-V fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 2.389.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 2.675.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Style+, Otomatik 2.955.000 TL

Honda HR-V, şehir odaklı kullanıcılar için tasarlanmış kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sadece hibrit motor seçeneği ile sunulan otomobil, sunduğu donanım ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah iç mekânı ile eğlenceli yolculuklar vadeden otomobil, tasarımı, işlevselliği ve hibrit verimliliğiyle kompakt SUV sınıfında akıllıca bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Type-R fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Manuel 5.500.000 TL

2025 Honda Type R, önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücüler için geliştirilmiş bir model. 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş sunan otomobil, pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek diyebiliriz.

CR-V fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 6.160.000 TL

Honda'nın en üst düzey özelliklerle donattığı CR-V modeli, özellikle de geniş aileler için ideal. Otomobildeki 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. 579 litrelik bagaj hacmiyle tüm yükünüzü sırtlayabilecek Honda CR-V, Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatıldı.