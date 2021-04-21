Hong Kong'da Bir Kadın, 32 Milyon Dolar Dolandırıldı

Hong Kong'da yaşayan bir kadın, kendisini yetkili olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına tam 32 milyon dolarını kaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken paranın ne olduğu ve bitip bitmediği henüz bilinmiyor.

Günlük hayatta neler oluyor diye haber kanallarına baktığınızda, sık sık telefon dolandırıcılıkları nedeniyle yaşanan mağduriyetlere denk gelirsiniz. Bir grup dolandırıcı, ulaştıkları insanları farklı şekillerde kandırarak tüm paralarını alır, ardından da sırra kadem basarlar. Böyle bir gelişmeyi haberlerimize taşımamızın nedeni ise Hong Kong'da yaşanan dolandırıcılık olayında buhar olan paranın miktarı.

Dolandırıcılar, Hong Kong'da yaşanan ve varlıklı olduğu bilinen 90 yaşındaki bir kadını tuzaklarına düşürmeyi başardılar. Yaşlı kadın ile iletişime geçen dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin birilerinin eline geçtiğini ve bu bilgilerle çeşitli suçların işlendiğini söylemeleriyle telaşlanan kadın, adeta varını yoğunu dolandırıcılara kendi eliyle teslim etti. Süreci uzattıkça uzatan dolandırıcılar, talihsiz kadından 11 kez ödeme almışlardı.

Toplamda 32 milyon dolar para dolandırıcılara gitti

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi edinen yerel kaynaklar, bu telefon dolandırıcılarının bugüne kadarkilerin en arsızı olduğunu ifade ediyorlar. Zira bu dolandırıcılar, yaşlı kadını tuzaklarına düşürdükten sonra onun evine gitmişler ve kendileriyle iletişime geçebilecekleri bir telefon bile vermişler. Kaynaklar, olayların 2020 Ağustos'ta başladığını ve ocak ayına kadar da devam ettiğini belirtiyorlar.

Hong Kong polisi, yaşanan olayın üzerindeki sır perdesini kaldırmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda yapılan açıklamalara göre 19 yaşında olan bir kişi de tutuklanmış durumda. Ancak soruştumanın nasıl sonuçlanacağı, şu an için büyük bir sır. 32 milyon dolar gibi devasa bir paranın nasıl iç edildiği ve bir miktar da olsa bırakılıp bırakılmadığı şu an için bilinmiyor.