WhatsApp'ın yeşil olan rengini pembeye çevirdiğini iddia eden bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi. "WhatsApp Pink" olarak isimlendirilen bu kötü amaçlı yazılım, telefonun tüm hakimiyetini hackerlara teslim ediyor. Yazılımcılar, bu kötü amaçlı yazılımın WhatsApp gruplarından yayıldığını söylüyorlar.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız bazı haberlerimizde, bilgisayar korsanlarının WhatsApp üzerinden kullanıcıları nasıl hedef aldıklarından bahsediyoruz. Bu bağlamda sizlerle bahsettiğimiz olaylardan bir tanesi WhatsApp üzerinden gönderilen sahte "Netflix" mesajlarıyken, bir diğeri ise WhatsApp hesaplarının kapatılmasına yol açan bir güvenlik açığıydı. Şimdiyse yine WhatsApp ile ilgili oluşturulmuş bir kötü amaçlı yazılımın varlığı tespit edildi.

Siber güvenlik uzmanı Rajshekhar Rajaharia tarafından yapılan bir tespite göre internette şu sıralar, pembe renkli bir WhatsApp APK'sı dolaşıyor. Kullanıcılara WhatsApp üzerinden ulaştırılan bu APK, iddiasına göre WhatsApp'ın yeşil rengini pembe ile değiştiriyor ancak uygulama pek de görüldüğü gibi değil. Bilgisayar korsanları tarafından geliştirilen "WhatsApp Pink" isimli yazılım, telefona yüklendiğinde telefonla ilgili tüm hakimiyeti hackerlara veriyor.

WhatsApp Pink isimli kötü amaçlı yazılım şöyle görünüyor

Rajaharia tarafından yapılan açıklamalarda, bu kötü amaçlı yazılımın kaç kullanıcıyı etkilediğininin bilinmediği ifade ediliyor. Ancak siber güvenlik uzmanına göre kullanıcıların bu kötü amaçlı yazılıma karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu kötü amaçlı yazılım, WhatsApp gruplarında bağlantılarla servis ediliyormuş ve bir anda yüzlerce kullanıcıyı mağdur edebilirmiş.

Açık konuşmak gerekirse, kötü amaçlı WhatsApp uygulamasından korunmanın pek de bir yolu bulunmuyor. Şayet bir gün WhatsApp'ı farklı renkte kullanabileceğinizi söyleyen bir mesaj alırsanız ve bu mesajla gelen bağlantıya yanlışlıkla da olsa ulaşırsanız, bilgisayar korsanlarının tuzağına düşme ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu yüzden en azından şu sıralar, mesajlardan gelen ve kaynağına güvenmediğiniz bağlantılara girmemek en iyisi.