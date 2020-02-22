Huawei'nin alt markası Honor, geçtiğimiz günlerde verdiği sözlerini tutarak Honor 20 Lite ve Honor 10i modelleri için EMUI 10 güncellemesini yayınladı. Güncellemenin detaylarına ve nasıl indirebileceğinize ulaşmak için yazımıza göz atabilirsiniz.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei’nin çatısı altında bulunan Honor, EMUI 10 güncellemesi alacak akıllı telefonlarının bir listesini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Çalışmalara hız kesmeden devam eden şirket, şimdi de Honor 20 ve 20 Pro ile birlikte piyasaya sürülen Honor 20 Lite’ı EMUI 10 güncellemesine yükseltiyor. Honor 20 Lite modelinin yanı sıra firmanın giriş/orta sınıf telefonu Honor 10i de EMUI’nin en son sürümünü almak için hazırda bekliyor.

Android 10 üzerine inşa edilen EMUI 10’un getirdiği yenilikler arasında yeni animasyonlar, geliştirilmiş gizlilik özellikleri, karanlık mod ve renkli arayüz gibi özellikler yer alıyor. Dilerseniz önce Honor 20 Lite ve Honor 10i için yayınlanan bu güncellemenin teknik detaylarına göz atalım, daha sonrasındaysa nasıl indirebileceğinize değinelim.

Honor 20 Lite ve Honor 10i için EMUI 10 güncellemesi yayınlandı:

Honor 20 Lite için ‘10.0.0.169’ sürüm numarasıyla yayınlanan EMUI 10 güncellemesi, toplamda 3,42 GB’lık bir güncelleme paketiyle birlikte geliyor. Öte yandan Honor 10i için ’10.0.0.155’ sürüm numarasıyla yayınlanan diğer güncellemeyse 3,37 GB boyutunda. Bu noktada EMUI sürümünün ve güncelleme boyutunun, ülkelere ve bölgelere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor.

EMUI 10 güncellemesini ‘Ayarlar’ üzerinden yükleme:

Honor 20 Lite veya Honor 10i cihazınızda Ayarlar’ı açın. Sistem sekmesini açın. ‘Sistem Güncellemesi’ne dokunun. ‘Güncellemeleri Kontrol Et’ seçeneğine dokunun. Açılan sayfada görünen güncellemeyi kontrol ettikten sonra ‘Yükle ve Kur’ yazısına dokunun.

EMUI 10 güncellemesini HiCare ile yükleme:

HiCare uygulamasını açın. Servisler bölümünden ‘Güncelleme’ sekmesine dokunun. ‘Güncellemeleri Kontrol Et’ seçeneğine dokunun. Açılan sayfada görünen güncellemeyi kontrol ettikten sonra ‘Yükle ve Kur’ yazısına dokunun.

Karanlık mod desteği, daha gelişmiş güvenlik önlemleri ve tek dokunuşla ekran paylaşımı gibi pek çok özelliği beraberinde sunan EMUI 10 güncellemesi, tüm bunlara ek olarak Android 10 ile birlikte gelen performans artışını da beraberinde sunuyor. Eğer güncellemeyi telefonunuza yüklediyseniz memnun kalıp kalmadığınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.