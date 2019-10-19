Honor 20 Youth Edition 20 W Hızlı Şarj Desteği İle Gelecek

Geçtiğimiz günlerde Çin'in sertifika kurumu TENAA'da listelendikten sonra pek çok özelliğini öğrendiğimiz Honor 20 Youth Edition'ın, 20 W hızlı şarj desteği ile geleceği açıklandı.

Huawei’nin alt markası olan Honor’ın yeni telefonu Honor 20 Youth Edition, son olarak Çin’in sertifika kurumu TENAA’da görüntülenmişti. Bugün ise Honor’ın en yetkili isimlerinden Xiong Junmin’in telefon hakkında Weibo’da yaptığı açıklamaları gündem oldu.

Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’dan duyurulan açıklamaya göre cihaz, büyük sayılabilecek 4000 mAh bataryaya sahip olacak ve bu batarya, 20 W hızlı şarj ile desteklenecek. Bu noktada cihazın yalnızca 30 dakikalık bir şarj ile %53’e kadar şarj olabileceği ve güç tasarrufu teknolojisi ile günlük kullanımı rahatlıkla çıkarabileceği belirtildi.

Honor 20 Youth Edition’un bilinen özellikleri

Geçtiğimiz günlerde TENAA’da listelenen cihaz, 57,2 × 73,2 × 7,70 mm boyutunda ve 171,5 gram ağırlığında olacak. Güvenlik kısmında ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanacağı bilinen cihaz, renk skalasında “magic night black”, “Icelandic fantasy” ve “blue water jade” modellerini barındıracak.

Gücünü Kirin 710F işlemcisinden alan Honor 20 Youth Edition, ekran kısmındaysa 2400 × 1080 çözünürlüğe sahip 6,3 inç’lik bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazda 4000 mAh bataryanın yanı sıra USB-C girişi ve 3,5 mm kulaklık jakının olacağı da biliniyor.

Honor 20 Youth Edition Teknik Özellikleri

57,2 x 73,2 x 7,70 mm boyut, 171,5 gr ağırlık

Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi

Kirin 710F işlemci

20 W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya

2400 x 1080 çözünürlüğünde 6,3 inç’lik ekran

USB-C bağlantı arabirimi, 3,5mm jak girişi

16 MP ön kamera

48 MP + 8 MP + 2 MP üçlü arka kamera

256 GB’a kadar arttırılabilir depolama

Honor 20 Youth Edition’un bu özellikleri, geçtiğimiz mayıs ayında Malezya’da tanıtılan Honor 20 Lite ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Son olarak orta segmente ait bir cihaz olan Honor 20 Youth Edition’un, 22 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.