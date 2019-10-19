Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Akıllı telefonlarda fiyat/performans denince akla ilk gelen isimlerden olan Xiaomi, amiral gemilerini tahtından edecek özelliklere sahip telefonu Xiaomi Mi 9T Pro’yu belirli bir süre önce çıkarmıştı. Redmi K20 Pro’nun küresel modeli olarak da bilinen Xiaomi Mi 9T Pro, yüksek donanımı ve Xiaomi kalitesiyle birlikte Türkiye’deki hayranlarının yüzünü güldüreceğe benziyor.

Özelliklerini hatırlamak için tekrar incelediğimiz zaman Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 855’le bizi karşılayan Xiaomi Mi 9T Pro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra ekran/gövde oranını artırmak amacıyla kullanılan kızaklı ön kamera da telefonun ekranında çentiksiz ve çerçevesiz bir görüntüyü kullanıcılara sunuyor.

Ön kameradan sonra arka kameraya baktığımız zaman üç adet arka kameranın telefonda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ana sensör olarak Sony’nin 48 MP’lik IMX582 sensörünü gördüğümüz telefon 8 MP + 13 MP şeklinde iki farklı sensörü de kamera modülünde barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra 20 MP’lik bir kamera da selfie çekmeniz konusunda sizlere sunuluyor.

Xiaomi Mi 9T Pro teknik özellikleri:

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB/128 GB / 8 GB LPDDR4X RAM, 128 GB/25 6GB dahili depolama

6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDR ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48 MP, f/1,75, 1/2 inç Sony IMX582 sensör + 8 MP, f/2,4 + 13 MP, f/2,4 üçlü arka kamera

20 MP, f/2,0 ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, NFC, USB Type-C

27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya

Xiaomi Mi 9T Pro’nun fiyatı

Tasarım ve donanım bakımından amiral gemilerini aratmayan telefon, fiyat bakımından son çıkan amiral gemileriyle kıyaslandığı zaman son derece uygun bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Şu anda Hepsiburada üzerinden Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunulan Xiaomi Mi 9T Pro, 128 GB dahili depolamaya sahip modelinde 4.299,90 TL’lik bir fiyat etiketini bulunduruyor. Telefonun şu anda mavi ve kırmızı renk seçenekleri mevcut.