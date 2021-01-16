Acer, AMD'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Ryzen 5000 işlemci serisine ev sahipliği yapan Aspire 5 ve Aspire 7 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni bilgisayarlar, sahip oldukları donanıma rağmen nispeten ince bir yapıyla geldi.

AMD, geçtiğimiz günlerde CES 2021 etkinliğinde "en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcileri" olarak tanımladığı Ryzen 5000 serisi işlemcilerini tanıtmıştı. AMD'nin yeni işlemci serisini kullanan ilk dizüstü bilgisayarlar da yavaş yavaş kendini gösterdi. Yeni seri, bu kez Acer'in duyurduğu iki yeni dizüstü bilgisayarında karşımıza çıktı.

Acer, AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerinden güç alan Aspire 5 ve Aspire 7 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni bilgisayarlar, bir nebze güce ihtiyaç duyan uygulamaları kullanan kullanıcılarının yükünü azaltmaya odaklanıyor. Bilgisayarlar, sahip oldukları donanıma rağmen nispeten ince bir yapıya sahip.

Acer Aspire 5:

Yeni Acer Aspire 5, AMD Ryzen 5000 serisi işlemci seçeneklerinin yanı sıra Radeon RX 640 mobil grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar, 24 GB RAM'e sahip olmasının yanında 1 TB'a kadar NVMe SSD ya da 2 TB'a kadar hard disk ile de satın alınabiliyor. USB Type-C bağlantısıyla gelen Acer Aspire 5, Wi-Fi 6 desteği de sunuyor.

Bilgisayarın 15,6 inç boyutundaki ekranı, FullHD çözünürlüğünün yanı sıra Acer'in BlueLightShield teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Bu teknoloji sayesinde sağlığa zararlı olan mavi ışığın etkisi en az düzeye indirgeniyor. Bilgisayar, 17,95 milimetre kalınlığıyla rahat taşınabilirlik vadediyor.

Acer Aspire 7:

Acer Aspire 7, Aspire 5'e göre daha güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar, aynı seri işlemcilerinin yanı sıra NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartıyla donatılmış. Günümüzde ortalama sayabileceğimiz bu ekran kartının yanı sıra bilgisayarda 32 GB DDR4 RAM ve 1 TB'a kadar PCIe tabanlı SSD depolama bulunuyor. USB Type-C ve Wi-Fi 6 desteği de bilgisayarda yer alıyor.

Acer Aspire 7 de 15,6 inçlik bir ekranla ve aynı çözünürlükle geliyor olsa da daha dar kenarlıklara sahip durumda. Ancak bilgisayar, Aspire 5'ten farklı olacak şekilde Acer Color Intelligence ve ExaColor teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar, yalnızca 2,15 kilogram ağırlığa sahip olduğundan taşınabilirlik konusunda Aspire 5'ten fazla uzak değil.

Acer Aspire 5 ve Aspire 7 fiyatı:

Acer'in yeni bilgisayarı Aspire 5, Kuzey Amerika'da 549,99 dolarlık fiyat etiketiyle mart ayında satışa çıkacak ve Avrupa'ya, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya 699 euro'luk (yaklaşık 6.300 TL + vergiler) fiyat etiketiyle şubat ayında gelecek. Acer Aspire 7'yse 899 euro'luk (yaklaşık 8.110 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.