HONOR 300 ve 300 Pro modelleri tanıtıldı. HONOR 300 ve 300 Pro, portre fotoğrafçılığı ve güçlü özelliklerle karşımıza çıkıyor.

HONOR, 300 serisini resmi olarak tanıttı. Bu seride yer alan 300, 300 Pro modelleri özellikle portre fotoğrafçılığına odaklanıyor.

Hem HONOR 300 hem de 300 Pro, Mor, Siyah, Mavi, Kül ve Beyaz gibi renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Honor 300 serisi özellikleri

İki telefon da 50MP ana kameralar ve dikkat çeken 50MP f/2.1 selfie kamerası ile geliyor. HONOR 300 Pro, 6.78 inçlik 120Hz OLED ekranı ve 4.000 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Ekranın yanında, 50MP f/2.1 selfie kamerası ve 50MP'lik ana kamera yer alıyor.

Arka kamerada ise 12MP f/2.2 ultrageniş açı ve 3x telefoto lens bulunuyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12GB ya da 16GB RAM seçenekleri ve 256GB ya da 512GB depolama alanı sunuluyor. Ayrıca MagicOS 9.0 işletim sistemi ile yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme özellikleri de eklenmiş.

HONOR 300 ve 300 Pro modelleri, 5,300mAh batarya kapasitesine sahip ve 100W kablolu, 80W kablosuz şarj desteği sunuyor. HONOR 300, 320 euro'dan satışa çıkarken, 300 Pro'nun fiyatı ise 520 euro olacak.