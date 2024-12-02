HONOR 300 Ultra tanıtıldı. HONOR 300 Ultra, 50MP kameralar, 120Hz OLED ekran ve 100W hızlı şarj gibi özelliklerle tanıtıldı.

HONOR, 300 Ultra modelini tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılan cihaz, tasarımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

HONOR'un yeni amiral gemisi modeli 300 Ultra yeni özellikleri ve farklı tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

HONOR 300 Ultra özellikleri

300 Ultra 50MP Sony IMX906 sensörlü üçlü arka kameraya sahip. 3.8X optik zoom ve 100X dijital zoom gibi özellikler sunuyor. Ayrıca 50MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip olan telefon, yüksek kaliteli selfie'ler çekmeye imkan tanıyor. MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çalışan 300 Ultra, kullanıcılara odaklama ve arka plan bulanıklığı gibi yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri sağlıyor.

HONOR 300 Ultra, 6.78 inç OLED ekranı ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Cihaz uzun süreli kullanımlar için göz sağlığını koruyan özellikler de sunuyor. 5300mAh bataryasıyla 100W hızlı şarj desteği sağlayan telefon, 15 dakikada yüzde 59'a kadar şarj olabiliyor. Ayrıca 80W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

HONOR 300 Ultra fiyatı

HONOR 300 Ultra'nın 12GB RAM ve 512GB depolama sunan versiyonu 610 dolara, 16GB RAM ve 1TB depolama kapasitesine sahip üst seviye modeli ise 680 dolara satılıyor.