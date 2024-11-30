HONOR 300 Ultra'nın lansman tarihi doğrulandı. HONOR 300 ve HONOR 300 Pro ile birlikte tanıtılacak.

HONOR, uzun süredir merakla beklenen HONOR 300 Ultra modelinin lansman tarihini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2 Aralık’ta HONOR 300 ve HONOR 300 Pro ile birlikte çıkarılacak.

HONOR 300 Ultra periskop lens ve iki renk seçeneğiyle gelecek: Çiçek Beyazı ve Kömür Siyahı. HONOR 300 Ultra, yapay zekâ seyahat fotoğrafçılığı özellikleriyle de şimdiden dikkat çekiyor.

HONOR 300 ultra’nın özellikleri

HONOR 300 Ultra, daha önce sızdırılan render görselleri ve yaşam tarzı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu fotoğraflar kısa süre sonra kaynağından silindi ve model hakkında soru işaretleri oluşturdu. Şimdi ise HONOR, bu modelin gerçek amiral gemisi olduğunu doğruladı. HONOR 300 Ultra, serinin en gelişmiş modeli olarak öne çıkıyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

300 Ultra, HONOR'un numaralı serisindeki ilk Ultra varyantı olacak. Yapay zekâ çipi ve periskop telefoto lens gibi özelliklerle donatılan cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip. Bu özellikler HONOR 300 Ultra’yı amiral gemisi segmentinde rekabetçi bir konuma getiriyor. Serinin geleneksel fiyat politikası göz önünde bulundurulduğunda ise cihazın piyasada ilgi çekeceği öngörülüyor.