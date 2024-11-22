Yaklaşmakta olan HONOR 300 Pro, firmanın Çin'deki internet sitesinde yanlışlıkla listelendi. BU listeleme ile HONOR 300 Pro'nun tasarımı ve bazı özellikleri netleşmiş oldu.

Çinli teknoloji şirketi HONOR'un 2024 yılı bitmeden duyuracağı 300 Pro isimli telefonuyla ilgili bir gelişme yaşandı. HONOR'un Çin'deki internet sitesi, HONOR 300 Pro'yu yanlışlıkla listelemeye başladı. Hâl böyle olunca telefonun tasarımı netleşmiş oldu.

HONOR'un resmî internet sitesinden alınan görüntüler, yaklaşmakta olan telefonun kavisli ekrana sahip olacağını gözler önüne serdi. Ayrıca bu telefonun üç farklı renk seçeneğine sahip olacağını da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak; telefonun depolama alanı ve RAM kapasitesi seçenekleri de açığa çıkmış oldu.

Karşınızda HONOR 300 Pro

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre HONOR 300 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 1.5K çözünürlük desteğine sahip bir ekranla donatılacak telefonda, 100W kablolu hızlı şarj desteği sunulacak. 12-16 GB RAM seçeneklerine sahip olacak HONOR 300 Pro'nun depolama alanı seçenekleri ise 256-512 GB olacak.

Yaklaşmakta olan HONOR 300 Pro ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. HONOR'un yakında gerçekleştireceği lansman, tüm bu bilgilerin netleşmesini, telefonun fiyatının da ortaya çıkmasını sağlamış olacak.