HONOR, yeni akıllı bilekliği Band 10'u resmen duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı bileklik, üst düzey özellikleriyle çok satacak gibi görünüyor. Peki HONOR Band 10'un fiyatı ne kadar?

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı bilekliğini duyurdu. HONOR Band 10 olarak isimlendirilen akıllı bileklik, sahip olduğu özellikler ve aşırı uygun fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

HONOR Band 10, dikdörtgen yapıda olan 1.57 inç boyutlu bir AMOLED ekranla donatıldı. 60 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranın tepe parlaklık değeri açıklanmadı. Ancak bu ekran, ortamın ışık seviyesini algılayabiliyor ve en iyi kalite için parlaklığı otomatik olarak değiştirebiliyor.

Karşınızda HONOR Band 10

HONOR'un yeni akıllı bilekliği oldukça gelişmiş sağlık ve spor özelliklerine sahip. 7/24 kalp atış hızına ek olarak kandaki oksijen seviyesini ölçebilen akıllı saat, kapsamlı uyku takibi, stres ölçümü ve adet döngüsü gibi özellikler de sunuyor. HONOR'un yapay zekâ destekli yazılımı, atriyal fibrilasyon ve uyku apnesi gibi rahatsızlıkların erken tespitini yapabiliyor.

HONOR Band 10, tek şarjla 14 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Always on Display özelliği aktif edildiğinde ise bu süre 3 güne düşüyor. Toplamda 96 spor aktivitesi için destek sağlayan bileklik, farklı renk seçenekleri ile her kesimden tüketiciye hitap edecek gibi görünüyor. Son olarak, bu akıllı bilekliğe sahip olmak isteyen tüketicilerin 34 dolar ödeme yapmaları gerekeceğini söyleyelim. HONOR, yeni akıllı bilekliğinin küresel pazarlara ne zaman geleceğine ilişkin bir şey söylemedi.