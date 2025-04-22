vivo, gelişmiş özelliklerle donattığı yeni akıllı saati Watch 5'i duyurdu. Yapay zekâ destekli özelliklerle donatılan saat, 22 güne varan kullanım süresi ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu X200 Ultra'yı resmen duyurdu. Ancak etkinlik, bu telefondan ibaret değildi. vivo, yeni akıllı saati Watch 5'i de resmîleştirdi. Peki bu akıllı saat neler sunuyor?

vivo Watch 5, tasarım açısından serinin önceki modellerine benziyor. Bu bağlamda; 1.43 inç boyutlu dairesel yapılı ekran, 1.500 nit tepe parlaklık değeri ve 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. Alüminyum alaşım veya paslanmaz çelik kasa tipleriyle satın alınabilen akıllı saat, sadece 32 gram ağırlığı ile de dikkatleri çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda vivo Watch 5

BlueOS 2.0 arayüzü ile çalışan vivo Watch 5, dikkat çekici sağlık ve spor özelliklerine sahip. Akıllı saatin sahip olduğu yapay zekâ destekli AI Sports Coach teknolojisi, gerçek zamanlı kalp atış hızına göre egzersiz planları önerebiliyor. Bu arada; vivo'ya göre yeni akıllı saat, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi, tansiyon ve uyku durumunu 24 saat izleyebilecek.

vivo X200 Ultra ile ilgili detaylı bilgi için:

vivo Watch 5'in batarya kapasitesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak vivo'ya göre bu akıllı saat, Bluetooth bağlantı modunda 22 güne kadar kullanım imkânı sunacak. iOS ve Android ekosistemleriyle uyumlu saat, silikon kayışlı olarak 109 dolar, deri kayışlı olarak da 136 dolar karşılığında satın alınabilecek. Saatin küresel pazarlara ne zaman çıkacağı şimdilik belirsiz.