HONOR'un 16 Aralık'ta duyuracağı yeni akıllı telefonu GT'nin tasarımı ve özellikleri ifşa oldu. Özellikleriyle mest edecek telefonun fiyatı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Çinli teknoloji devi HONOR, 16 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek ve "GT" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu tüketicilerle buluşturacak. Yaşanan son gelişmeler ise yaklaşmakta olan telefonun nasıl görüneceğini ve hangi teknik özelliklere sahip olacağını anlamamızı sağladı.

Edinilen bilgilere göre HONOR GT, 6.7 inç boyutlu LTPS OLED ekran ile gelecek. 1.5K çözünürlük sunacak bu ekran, delikli ve düz bir yapıda olacak. İşlemci cephesinde Snapdragon 8 Gen 3'ü göreceğimiz telefon, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek.

HONOR GT böyle görünecek:

HONOR GT, fotoğrafçılık alanında da bekleneni veren bir cihaz olacak. Bu bağlamda; telefonda OIS desteğine de sahip olan 50 MP ana kamera yer alacak. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Sadece 7,7 milimetre kalınlığında olacak cihaz, bunun yarattığı dezavantaja rağmen 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.300 mAh batarya ile donatılacak.

HONOR'un 16 Aralık'ta gerçekleştireceği lansman, GT'nin bu özelliklerini kesinleştirmiş olacak. Ayrıca akıllı telefonun fiyatı da lansman sırasında açıklanacak. Bakalım HONOR, üst düzey özelliklerle donattığı telefonu ile tüketicileri etkilemeyi başarabilecek mi...