realme, giriş segmentindeki yeni telefonu Note 60x'i tanıttı. Telefon, özellikleriyle sadece "Alo desin yeter." diyenler tarafından sevilecek gibi.

Son yılların yükselişte olan akıllı telefon markalarından realme, düzenli olarak yeni cihazlarını bizlerle buluşturuyordu. Çin merkezli şirket, şimdi de Note 60x ismini verdiği sudan ucuz yeni telefonunu resmen tanıttı.

Note serisine yeni dahil olan cihaz, kardeşi Note 60’la büyük anlamda benzerlikler taşısa da bazı farklılıklara sahip. Cihazda çentikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise kare bir ada içinde ikili kamera kurulumu var.

realme Note 60x neler sunuyor?

Giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan realme Note 60x’te 6,74 inç boyutunda HD+ (720x1600) çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran, 560 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Telefonun çok ucuz bir fiyatla gelmesinden dolayı performans tarafında da çok beklentiye girmemek gerek. İşlemci olarak Unisoc T612’yi görüyoruz. Bu çip, 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile eşleştirilmiş. microSD desteği de mevcut.

Arka tarafta 8 MP’lik bir kamera var. Önde ise çentiğe yerleştirilmiş 5 MP’lik kamera görüyoruz. Tek önde diyebileceğimiz özelliği ise 5000 mAh’lik bataryası. Ancak hızlı şarjı desteği sadece 10W. Bunlar dışında IP54 dayanıklılık, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ve Android 14 tabanlı realme UI işletim sistemi gibi özellikleri de var.

realme Note 60x teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 90 Hz, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4 GB Depolama 64 GB Arka Kamera 8 MP Öne Kamera 5 MP Batarya 5000 mAh (10W) İşletim sistemi realme UI (Android 14)

realme Note 60x fiyatı