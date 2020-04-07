Honor, Kirin 985’in AI Benchmark Sıralamasını Paylaştı

Huawei bünyesinde bulunan mobil telefon üreticisi Honor, 15 Nisan'da tanıtılması beklenen Kirin 985 yonga setinin AI Benchmark test sonuçlarını paylaştı. Weibo'da paylaşılan sıralamada Kirin 985, üçüncü sırada yer aldı.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz bir yıllık zaman diliminde Mate 30 ve P40 serisinde kullanılan amiral gemisi işlemcisi Kirin 990 ile orta sınıf cihazlarda yer alacak Kirin 820 yonga setini tanıtmıştı. Yonga üretimindeki çalışmalarına devam eden şirket, şimdi de geçtiğimiz günlerde Kirin 985 hakkında ortaya çıkan iddiaları doğruladı.

Bir süredir hakkında yazılıp çizilen Kirin 985, söylentilere göre ilk kez Aralık 2018 tarihinde ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yılın söylentilerindeyse yonga setinin Huawei P30 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Bununla birlikte Kirin 985’in 2019’un ikinci yarısında TSMC tarafından seri üretime alınacağı da belirtiyordu. Tüm bu iddiaların ardından seri üretimin 2019’un üçüncü çeyreğine alındığına dair söylentiler patlak vermeye başlamıştı.

Kirin 985, AI Benchmark testinde pek çok amiral gemisi işlemciyi geçti:

Kısa bir özet geçmek gerekirse Kirin 985, uzun bir süredir sektör gündemini meşgul etse de bir türlü kendisini göremiyorduk ancak bugün bir Honor yöneticisi tarafından yapılan paylaşım, yonga setinin varlığını doğruladı. Çin’in popüler sosyal medya sitesi Weibo’da yapılan paylaşımda, Kirin 985’in yonga seti yapay zekâ kıyaslama sıralamasında 3. sırada yer aldığı liste gösterildi.

Paylaşılan kıyaslama sıralamasında Snapdragon 865 yonga seti, 8. sırada yer alırken Snapdragon 855 Plus, 9. sırada ve Unisoc Tiger 710, 10. sırada yer aldı. Öte yandan listenin 11. sırasında Samsung’un Galaxy S20 ailesinde yer alan Exynos 990 yonga seti var. Yapay zekâ kıyaslamalarında ilk üçe geldiğimizdeyse listede yer alan yonga setleri sırasıyla Kirin 990, MediaTek Dimensity 100 ve Kirin 985 şeklinde.

Paylaşılan ekran görüntüsü, sekiz çekirdekli Kirin 985’in Kirin 990’ın çok altında olduğunu ancak Kirin 820 gibi diğer yonga setlerinden daha iyi olduğunu gösteriyor. 2,58 GHz hızında tek bir Cortex A76 çekirdeğe sahip olan yonga seti, ayrıca her biri 2,4 GHz hızında 3 adet Cortex A76 ve her biri 1,84 GHz hızında 4 adet Cortex A55 çekirdeğe sahip.