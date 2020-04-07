Çinli teknoloji devi Huawei’in alt markası Honor, 15 Nisan’da yeni amiral gemisi serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin en donanımlı versiyonu Honor 30 Pro, Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei’in genç tüketicilere yönelik alt markası Honor, heyecanla beklenen Honor 30 serisini önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günkü haberimizde, muhtemelen Honor 30 Pro olduğu düşünülen bir telefonunun Geekbench’te aldığı etkileyici puanları sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Honor 20 serisinin yerini alacak olan Honor 30 serisi, EBG-AN10, EBG-TN00 ve EBG-AN00 model numaraları ile Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı. Söz konusu modellerin Honor 30, Honor 30s ve Honor 30 Pro olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.

Honor 30 serisi, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor

Bu zamana kadar hakkında pek çok spekülasyon yapılan Honor 30 Pro, kullanıcıları cezbedecek pek çok özellikle gelecek. TENAA kayıtlarına göre telefonda, 1080x2340 çözünürlük sunan 6.57 inç FHD+ OLED yer alacak. Honor 30 Pro’da 50MP ana ve 32MP selfie kamera dahil olmak üzere toplam beş kamera var, ancak şuan için diğer sensörler hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Önceki bilgilere göre, telefon ana + ultra geniş açı + telefoto dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek. Cihazın ekranındaki delikte ise selfie ve derinlik sensörü olmak üzere iki kamera yer alacak. Gelişmiş bir kamera sistemine sahip olacağı söylenen Honor 30 Pro, dün çıkan yeni bir sızıntıya göre 55x dijital zoom desteği sunabilir.

Honor 30 Pro'nun arkasında 50 megapiksellik bir ana kamera olacak

TENAA kayıtlarına göre Honor 30 Pro’nun kalbinde Huawei imzalı Kirin 990 5G yonga seti olacak. Kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 arayüzü ile çıkacağı belirtilen amiral gemisi, 8/12GB RAM ve 126/256GB dahili depolama (microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir) seçenekleri sunacak.

160.3 x 73.6 x 8.63mm boyutlarına sahip olan Honor 30 Pro, 40W hızlı şarj desteği sunan 4.000mAh gücünde bir bataryadan beslenecek. Honor 30 serisine ilişkin her şeyi, 15 Nisan’da Çin’de çevrimiçi olarak düzenlenecek lansman sırasında öğreneceğiz.