HONOR, Porsche iş birliğinde geliştirdiği HONOR Magic 6 RSR Porsche Design'ı duyurdu. Enfes özelliklerle donatılan telefon, aşırı yüksek bir fiyata sahip.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, lüks otomobil devi Porsche ile yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu bağlamda; "HONOR Magic 6 RSR Porsche Design" olarak isimlendirilen akıllı telefon resmen duyuruldu. HONOR'un Porsche iş birliğinde geliştirdiği telefon, sınırlı sayıda üretilecek.

HONOR Magic 6 Pro üzerine inşa edilen akıllı telefon, 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak bu ekrana bazı özelleştirmeler yapıldı. NanoCrystal Shield korumasına ek olarak HONOR Magic 6 RSR Porsche Design'ın ekranı, HDR modunda 5.000 nit parlaklık seviyesine ulaşacak.

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design işte böyle görünecek

HONOR'un yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç almaya devam edecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı ve 80W hızlı şarj destekli 5.600 mAh batarya gibi özellikler de karşımıza çıkan detaylar arasında. Bu özel sürümde bulunan MagicOS 8.0 arayüzü, özel Porsche temalarına ve birkaç yeni özelliğe ev sahipliği yapacak.

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design, kamera tarafında bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Şirket, bu özel sürüm telefonda performansı iyileştirilmiş H9800 sensör kullanmayı tercih etti. Bu özel sensör, H9800'ün standart sürümünden daha fazla dinamik aralığa ulaşabiliyor. Ayrıca hızlı ve doğru çekimler için LiDAR destekli otomatik odaklama teknolojisi kullanıldı. 1.200 noktalı LiDAR matrisine sahip olan teknoloji, 60 fps'de AF görüntü takibi yapabiliyor. Yapılan açıklamaya göre bu teknoloji, akıllı telefon sektöründe bir ilk.

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design teknik özellikleri

Ekran 6.8 inç, FHD+ (2800 x 1280 piksel), 120 Hz, 5.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 24 GB Depolama 1 TB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 180 MP ( f/2.6) + 50 MP (f/1.4) + 50 MP (f/2.0) + LiDAR Batarya 5.600 mAh 80W İşletim Sistemi Android 14 (MagicOS 8.0)

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design fiyatı

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design satın almak isteyen tüketicilerin 2.000 doları gözden çıkarmaları gerekecek.