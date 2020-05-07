Akıllı telefon üreticisi Honor, ilk tamamen kablosuz kulaklığı olan Magic Earbuds'ı Avrupa genelinde satışa sundu. Cihazın sahip olduğu hibrit aktif gürültü önleme özelliği en dikkat çekici özelliklerden biri diyebiliriz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, ilk tamamen kablosuz kulaklığı olan Magic Earbuds'ı Avrupa'da satışa sundu. Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi bazı ülkelerdeki kullanıcılar, kulaklığı bazı özel kampanyalarla satın alabilecek. Kulaklığın en göze çarpan özelliğiyse hiç kuşkusuz hibrit aktif gürültü önleme özelliği. Dışardaki sesi minimuma indiren kulaklık, etkili bir ses deneyimini kullanıcılarına sunuyor.

Bu hibrit aktif gürültü önleme özelliğinde kulaklığın dış tarafında sesin yönünün bulunmasını sağlayan iki adet mikrofon, iç tarafındaysa 32 desibele kadar olan arka plan seslerini ortadan kaldıran bir mikrofon bulunuyor. Bu şekilde gürültüyü kulağa vermeyen kulaklık, normale göre daha kaliteli ses deneyimi sunarak kullanıcılarını mutlu ediyor.

Magic Earbuds, 3,5 saat kesintisiz müzik sunuyor:

Magic Earbuds, 10 mm sürücü birimine sahip. Şirket, bu birimin güçlü baslar ve net tizler oluşturacağını öne sürüyor. Sürücü birimi, yüksek seviyede hassas diyafram oluşuyor; bunun amacıysa canlı, net ve dengeli müzik dinlemek için kesintisiz ses sinyali iletimi sağlamak. Bu etkili sürücü birimi ve aktif gürültü önleme özelliği bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sonuçların tatmin edici olacağı düşünülüyor.

Kulaklığın şarj kutusu sadece 51 gram ağırlığındayken her bir kulaklıksa ayrı ayrı 5,5 gram ağırlığında. Bağlantı konusunda Bluetooth kullanan cihaz, Honor'a göre tek bir şarjla 3,5 saat kesintisiz müzik oynatabilecek. Şarj kutusuyla bu süre 14,5 saate kadar çıkabilecek.

Cihazın Avrupa satış fiyatı 99,90 euro (vergisiz 770 lira) olarak belirlenmiş durumda ancak Hollanda ve Fransa'daki kullanıcılar, 18 Mayıs'a kadar kulaklığı satın aldıklarında normalde 29,90 euroya satılan Honor Band 5'i ücretsiz olarak alabilecekler. Kulaklık, 13 Mayıs tarihine kadar Almanya'da 10 euro, İtalya'daysa 20 euro indirimle satılacak.