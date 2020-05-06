Honor V30 Pro'nun DxOmark Selfie Puanı Belli Oldu

Honor'un amiral gemisi akıllı telefonu Honor V30 Pro'nun ön kamerası, DxOmark testlerinde bekleneni veremedi. Telefon, her ne kadar güçlü bir arka kameraya sahip olsa da selfie noktasında 'Oldu mu bu şimdi?' dedirtti.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olan Honor'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı V30 Pro, arka kamerada başarılı bir performans gösterse de ön kameraları için aynı şeyi söylemek zor. Honor markalı ilk 5G telefon olan Honor V30 Pro'nun ön kameraları, DxOmark testlerinde hayal kırıklığı yarattı.

Arka kamera performansıyla en dikkat çeken amiral gemileriyle yarışan Honor V30 Pro'nun selfie kameraları ise merak konusu olmuştu. V30 Pro'nun ekranındaki delikte 32 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere iki ön kamera yer alıyordu. Ancak cihazın ön kameraları, DxOmark'ta bazı orta seviye telefonların bile gerisinde kaldı.

Honor V30 Pro'nun DxOmark selfie puanı

Honor V30 Pro'nun 32 MP + 8 MP selfie kameraları, arka kameralarının aksine DxOmark'ı etkileyemedi. Honor'un Kirin 990 işlemcili üst seviye telefonunun ön kamerası, fotoğraf tarafında 70 puan, video tarafında 85 puanı elde ederek toplamda 76 puan aldı.

Honor V30 Pro'nun selfie kamerası 77 puan alan Mi CC9 Pro Premium Edition'dan daha düşük performans sergileyerek ilk 10'a bile giremedi. V30 Pro'nun ön kamerası, özellikle fotoğraf tarafında 70 puan alarak şimdiye kadar test edilen en düşük performanslı ön kameralar arasına yerleşti.

Honor V30 Pro'da Süper Gece moduna sahip 32 MP ana selfie kamerası ve 105 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı ikincil kamera bulunuyor. Aslında telefonun kamera donanımı kağıt üzerinde güçlü görünüyor. Belki de Honor, selfie kamerasını geliştirmek için yazılımsal çözümlere giderek güncelleme sağlayabilir.