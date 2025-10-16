HONOR Telefonları Yapay Zekâ Asistanına Çevirecek MagicOS 10 Duyuruldu: İşte Yenilikler

HONOR, telefonlarını bir yapay zekâ asistanına dönüştürecek yeni Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesini duyurdu. İşte yenilikler.

Önde gelen akıllı telefon markalarından olan Çin merkezli HONOR, çok beklenen yeni telefon ve işletim sistemi lansmanını resmen gerçekleştirdi. Şirket, Magic8 serisi telefonların yanı sıra cihazlarına gelecek Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzünü de resmen duyurdu.

Peki HONOR’un yeni işletim sistemi sürümü MagicOS 10 neler sunuyor? Yapay zekâ odaklı bir işletim sistemi olarak gelen yeni güncellemede ne gibi yenilikler var? Gelin MagicOS 10 hakkında bilmeniz gereken her şeye bakalım.

MagicOS 10, kendi kendine gelişen bir yapay zekâ platformu olarak nitelendiriliyor

Şirketin yeni güncellemesi, yapay zekâya odaklanan bir arayüzü HONOR telefonlara getirecek. Bu şekilde de telefonlar, âdeta akıllı bir kişisel asistana dönüşecek. Gerçek zamanlı yapay zekâ yardımı, cihazlar arasında bağlantı sunarken kişiselleştirilmiş, sürekli kendini geliştiren bir kullanıcı deneyimini bizlerle buluşturacak.

MagicOS 10’un merkezinde YOYO ismi verilen bir yapay zekâ ajanı var. Bu araç, cihaz genelinde kullanıcının yoldaşı olarak nitelendiriliyor. Alışverişten seyahate, akşam yemeğinde ne yiyeceğinizden sağlık verilerinize kadar her konuda size yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda görsel düzenleme gibi özellikler de getiriyor. Telefonlardaki yapay zekâ tuşuyla hızlı bir şekilde YOYO özelliklerine ulaşabiliyorsunuz.

Tasarım ve performansta iyileştirmeler

MagicOS 10 güncellemesi, HONOR telefonların genelinde tasarım iyileştirmeleri sunacak. Artık kullanıcı deneyimi ve tasarımın daha modern bir hâle geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca daha transparan bir görünüm kazandırılmış. Birçok farklı özellik de yeni sürümle sunulacak. HONOR Portal isimli özellik, uygulamalar ve hizmetler arasında tek bir dokunuş ile geçiş yapmanızı sağlayacak. Yapay zekâyla ekran görüntüsü alma, yapay zekâ ile aramalarda dolandırıcılık gibi durumları tespit etme, arayüz genelinde interaktif ve hareketli unsurlar, yenilenmiş uygulama logoları, yenilenen saat ve kilit ekranı tasarımı gibi özellikleri de görüyoruz.

HONOR, MagicOS 10 ile birlikte cihazlar arası bağlantıyı da iyileştiriyor. HONOR cihazların artık tıpkı Apple ekosistemi gibi çalışacağını söyleyebiliriz. Tek dokonuşla dosya, görsel ve daha fazlasını paylaşma, Apple ürünleriyle uyumluluk ve diğer markaların TV’leri, PC’leri ve akıllı telefonlarıyla akıcı bir çalışma sunulacağı belirtiliyor.

MagicOS 10 ne zaman çıkacak?

HONOR, bu ay itibarıyla Çin’de yeni işletim sistemi güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başlayacak. Sonrasında ise global olarak güncellemenin geleceği belirtilmiş ancak tam tarih verilmemiş.