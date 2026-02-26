Tümü Webekno
Dünyanın En İnce Tableti Duyuruldu: Karşınızda HONOR MagicPad 4!

HONOR, MagicPad 4 ismini verdiği yeni tabletini duyurdu. Dünyanın en incesi olan tablet, üst düzey özellikleriyle de çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki HONOR MagicPad 4, tüketicilere neler vadediyor?

Dünyanın En İnce Tableti Duyuruldu: Karşınızda HONOR MagicPad 4!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte MagicPad 4 olarak isimlendirdiği yeni tabletini duyurdu. Sadece 4,8 milimetre kalınlığında olan bu tablet, "dünyanın en ince tableti" olarak kayıtlara geçti. Peki bu tablet neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

HONOR MagicPad 4, 12.3 inç büyüklüğünde 165 Hz tazeleme oranı sunan bir OLED ekranla donatıldı. 9 MP çözünürlük sunan selfie kamerası bulunan tablet, kabul edilebilir çerçeveleri ile tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Bu arada; tabletin 13 MP çözünürlük sunan arka kamerası bulunuyor.

Karşınızda HONOR MagicPad 4:

Başlıksız-1

HONOR'un yeni tabletinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci bulunuyor. Bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 10.100 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan MagicPad 4, Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü ile çalışıyor. Ayrıca bu tablette uzamsal ses deneyimi vadeden 8 hoparlörlü bir sistem bulunuyor.

HONOR MagicPad 4'ün fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak şirket, önümüzdeki günlerde başlayacak MWC 2026 etkinliklerinde bu bilgileri de açıklayacaktır. Biz de o gün geldiğinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

