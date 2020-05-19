Huawei’nin alt markası olan Honor, akıllı saati Honor MagicWatch 2’nin sanatçılar tarafından tasarlanan kordonlarıyla özel tasarıma sahip versiyonu MagicWatch 2 Special Edition’ı duyurdu.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei’nin alt markası Honor, akıllı saati MagicWatch 2 ile önemli bir başarı kazanmıştı. Honor, hala satışta olan akıllı saatinin şimdi yeni bir sürümünü tanıttı ve satışa sundu.

Honor MagicWatch 2 Special Edition şeklinde isimlendirilen akıllı saatin yeni versiyonu, farklı ülkelerden sanatçıların tasarladığı dört kordonla geliyor. Honor’un akıllı saatinin kordon tasarımlarını Wang Dongling, Giovanni Ozzola, Jacky Tsai ve Zhou Li yaptı.

Honor MagicWatch 2 Special Edition’ın sanatçılar tarafından tasarlanan kordonları, özel üç boyutlu baskı teknolojileri kullanılarak üretildi. 46mm ve 42mm boyutlarına uyumlu üretilen özel kordonlar, MagicWatch 2’nin mevcut 8 kordon çeşidine ek seçenekler olarak geliyor.

Sınırlı sayıda üretilecek Honor MagicWatch 2 Special Edition 168 dolar (yaklaşık 1155 TL) fiyatla satışa sunuldu. Bu özel kordonlu akıllı saatlerin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.