Huawei'nin alt markası Honor'un popüler akıllı saati MagicWatch 2'nin yeni kayışları ve sahip olacağı özellikler duyuruldu. Yapılan açıklamalarda, tüketicilerin artık 8 farklı yeni kayış modeli satın alabileceği ifade edilirken, güncellemelerle 2 yeni özelliğin yaklaşmakta olduğu belirtildi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olarak hizmet veren Honor, zaman zaman tüketicilere sunduğu teknolojik ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de "MagicWatch 2" olarak isimlendirilen yeni akıllı saatini tüketicilerle buluşturan şirket, bu akıllı saatlerine gösterilen ilgiden memnunmuş gibi görünüyor.

Huawei'nin Honor markalı yeni akıllı saatler üzerinde yoğunlaştığını açıkça söyleyebiliriz. Ancak şirket, yeni bir akıllı saat ile tüketicilerin karşısına çıkana kadar da MagicWatch 2'ye duyulan ilginin düşmesini istemiyor. Bu bağlamda Honor, en yeni akıllı saatlerinde kullanılabilecek şekilde tasarladığı yeni kayışlarını ve MagicWatch 2'nin yaklaşmakta olan iki yeni özelliğini duyurdu.

Honor'un duyurduğu yeni kayışlar, "Easy Fit" olarak isimlendiriliyor ve 8 farklı model olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, 6 kayış modelini floro-elastomer malzemeden üretirken 2 modelini ise deri olarak üretmeyi tercih etmiş durumda. Honor tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, deri kayış tercih etmek istediklerinde yeşil ve mor renkli modelleri, floro-elastomer kayış tercih etmek istediklerinde ise sarı, yeşil, açık ve koyu mavi, mor ve pembe renkleri satın alabilecekler.

Honor, yaptığı açıklamalarda Easy Fit serisindeki tüm kayışlara ek olarak 9 farklı model kayış daha ürettiğini duyurdu. Bu özel kayışların ünlü tasarımcılar ile geliştirildiğini söyleyen Honor, bu kayışlara sadece sınırlı sayıda kullanıcının erişebileceğini söyledi. Honor tarafından yapılan açıklamalarda, özel olarak üretilen kayışların fiyatlarına değinilmezken, Easy Fit'lerin fiyatının 35.9 euro (yaklaşık 240 TL + vergiler) olacağı belirtildi.

Honor'un MagicWatch 2 için sunmaya hazırlandığı yeni özellikler ise tüketicilerin yaşamlarını hayli kolaylaştıracakmış gibi görünüyor. Uzaktan güncelleme yöntemiyle sunulacak özelliklerden bir tanesi, kanın oksijen doygunluğu olarak da bilinen "SpO2" miktarının ölçülmesi olacak. Böylelikle tüketiciler, farklı aktiviteler sırasında kanlarındaki oksijen takibini detaylı olarak yapabilecekler.

Honor MagicWatch 2'nin yine uzaktan güncelleme ile sunulacak bir diğer özelliği ise kadın kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Honor tarafından yapılan açıklamalara göre bu özellik, kadınların regl döngüsünü aktif olarak izleyebilecek. Fazlasıyla detaylı bir şekilde hazırlanmış olan bu özellik; hamile kalma olasılığı, regl dönemine ne kadar kaldığı gibi verileri gösterecek. Kullanıcılar, isterlerse birkaç gün öncesi için alarm da kurabilecekler.