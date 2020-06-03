Honor Play 4 ve Play 4 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı

Honor, düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonları Play 4 ve Play 4 Pro'yu duyurdu. Telefonlar, şık tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de dikkat çekerken uygun fiyatlarıyla da pek çok tüketicinin ilk tercihi olabilir.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, kısa süre önce düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonları Play 4 ve Play 4 Pro'yu duyurdu. Şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken telefonlar, 5G bağlantı desteği ve diğer teknik özellikleriyle hemen her tüketiciye hitap ediyor.

Honor'un duyurduğu yeni akıllı telefonlar, genel anlamda çok fazla ortak özelliklere sahipler. Ancak Honor Play 4, fark olarak etkileyici bir ekran boyutuna sahip. Şirket, bu akıllı telefonunda tam 6.81 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor.

Karşınızda Honor Play 4

Honor Play 4'ün 6.81 inç büyüklüğündeki ekranı, tüketicilere FHD+ çözünürlük ve 60 Hz ekran tazeleme oranı sunuyor. Yeni telefonunda mümkün olduğunca ince çerçeveler tercih etmiş olan Honor, 16 MP'lik ön kamerayı ise ekrandaki deliğe yerleştirmiş. Ayrıca bu telefon, parmak izi okuyucu sensörünü ekran ya da telefonun arkasında değil, yan çerçevede bulunduruyor.

Honor Play 4, MediaTek Dimensity 800 işlemcisinden güç alıyor ve bu gücü de 8 GB'ye kadar RAM, 128 GB de depolama alanı ile destekliyor. Yani kullanıcılar, gerek performans gerekse depolama alanı konusunda günlük kullanımda herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Ayrıca Honor Play 4, ısı dağılımını dengeli tutmak ve tüketicilere sağlıklı bir deneyim sunmak için özel bir sıvı soğutma sistemi kullanıyor.

Honor Play 4'ün arka kısmında 4'lü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda 64 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 8 MP çözünürlük sunan geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlük sunan makro kamera ve 2 MP çözünürlük sunan da derinlik sensörü bulunuyor.

Honor Play 4 teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: MediaTek Dimensity 800

RAM: 6 GB ya da 8 B

Depolama Alanı: 128 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Bağlantı: 5G (SA/ NSA) / Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batarya: 4.300 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMIUI 10.1

Boyutlar: 170 mm x 78.5 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 213 gram

Honor Play 4 fiyatı

6 GB RAM ve 128 GB depolama 255 dolar (yaklaşık 1.720 TL + vergiler)

+ vergiler) 8 GB RAM ve 128 GB depolama 280 dolar (yaklaşık 1.900 TL + vergiler)

Karşınızda Honor Play 4 Pro

Honor Play 4 Pro, yine kardeşi gibi FHD+ çözünürlük sunan 6.57 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekrandaki delik, Play 4'ün aksine üzerinde bir değil çift ön kamera barındırıyor. Honor, biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olan Play 4 Pro'da 32 MP ana, 8 MP ise ultra geniş açılı ön kameraya yer veriyor. Ayrıca şirket, bu akıllı telefonda da ekran içine gömülü parmak izi okuyucu tercih etmiyor.

Honor Play 4 Pro'ya Huawei'nin Kirin 990 işlemcisi güç veriyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca bu akıllı telefonda koronavirüs döneminde daha da büyük bir önem arz eden sıcaklık ölçme özelliği bulunuyor. Yetkililer, telefonda bulunan kızılötesi sensörün -20 ile 100 santigrat derece arasında çalışabildiğini söylüyorlar.

Honor Play 4 Pro'nun arka kısmına baktığımız zaman iki adet kamera görüyoruz. Bu kameralardan ilki 40 MP çözünürlük sunan Sony IMX600 olarak karşımıza çıkarken, diğeri ise 8 MP çözünürlük sunan 3x optik, 30x de dijital yakınlaştırma özellikli telefoto kamera olarak geliyor. Ayrıca bu telefoto kameranın OIS özelliğinin olduğunu da ifade edelim.

Honor Play 4 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Arka Kamera: 40 MP + 8 MP + kızılötesi sıcaklık ölçüm sensörü

Batarya: 4.200 mAh (40 watt hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMIUI 10.1

Bağlantı: 5G (SA/ NSA) / Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Honor Play 4 Pro fiyatı