Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, giriş segmentinde konumlandırılan yeni telefonu Ulefone Note 8P’yi kendi mağazasında satışa sundu. Çok temel özelliklerle gelen telefon, 100 dolardan daha düşük bir fiyata sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, akıllı telefonlar konusunda inişli çıkışlı bir seyir izlese de bu pazardan tamamen umudunu kesmiş değil. Pazar payı konusunda tatmin edici oranlara ulaşamayan şirket, pazarda varlığını sürdürmek için yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü.

Ulefone, yeni giriş seviyesi 4G'li akıllı telefonu Ulefone Note 8P’yi kendi mağazasında satışa sundu. Peki, Android Go kullanan Ulefone Note 8P’nin donanım özellikleri neler; gelin hep birlikte bakalım.

Ulefone Note 8P nasıl bir telefon?

Telefon, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Android 10 Go sürümünü kullanıyor. Gücünü dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemciden alan Note 8P’de 2 GB RAM ve 16 GB dâhili depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD kart ile birlikte 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

442 x 960 çözünürlüklü 5,5 inçlik bir ekranı bulunan bu bütçe dostu cihazın arka tarafında 2 adet kamera yer alıyor. Bu kameraların çözünürlük değerleriyse 8 MP ve 2 MP. Telefonun ön tarafında 5 MP’lik selfie kamerası bizleri karşılıyor. Telefonda ayrıca çift SIM kart ve bir TF kart desteği de bulunuyor.

Üç farklı renk seçeneği bulunan cihazda 2.700 mAh değerinde bir batarya bulunuyor ve telefonda 5 W şarj desteği yer alıyor. Giriş segmentinde yer alan bu telefonun fiyatıysa 79 dolar (vergisiz 528 TL).

Ulefone Note 8P özellikleri: