Honor Play 4T ve Play 4T Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Son dönemlerde akıllı telefon duyurmaya doymayan Honor, iki yeni modelini daha tanıttı. Play 4T ve Play 4T Pro isimleriyle duyurulan telefonlar, ismen yakın görünseler de donanım özellikleri açısından ciddi farklar içeriyorlar.

Huawei'nin daha çok genç tüketicilere hitap eden alt markası Honor, son dönemlerde en çok konuşulan teknoloji üreticilerinin başında geliyor. Öyle ki şirket, kısa bir süre önce Honor 30S ile tüketicilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde de Honor 8A Prime ve Honor Play 9A modellerini tanıtan şirket, 15 Nisan'da da 30 serisini tüketicilerin beğenisine sunacak. Bugün yeni bir etkinlik daha düzenleyen Honor, şimdi de Play 4T ve Play 4T Pro modellerini duyurdu.

Honor'un bugün duyurduğu yeni akıllı telefonları, aynı aileye ait olmalarına rağmen ciddi farklar içeriyorlar. Ancak her iki telefon arasındaki fiyat farkı, Honor'un hem bütçe dostu hem de nispeten premium bir cihaz ürettiğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Honor'un yeni telefonlarının özelliklerine yakından bakalım.

Honor Play 4T, 6.39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan delikli bir ekrana sahip. Play 4T Pro da ise 6.3 inç büyüklüğündeki FHD+ ekran ile karşılaşıyoruz. Ayrıca Play 4T Pro'nun ekranında parmak izi okuyucu sensörü de bulunurken Play 4T'de parmak izi okuyucu sensör, telefonun arkasına alınmış durumda. Sadece ekran farkı bile iki kardeş telefonu birbirinden ayırmaya yetiyor.

Honor Play 4T, Kirin 710A işlemcisinden güç alıyor ve 6 GB RAM'e ek olarak 128 GB'lik depolama alanıyla geliyor. Play 4T Pro ise Kirin 810'dan güç alıyor. Honor bu telefonunda 4 GB ve 6 GB'lik RAM ile 128 GB'lik depolama alanı sağlıyor. Her iki telefonda da microSD desteği bulunuyor ve tüketiciler, bu sayede depolama alanlarını artırabiliyorlar.

Honor Play 4T Pro'nun arka kısmına baktığımızda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP'lik de derinlik sensörü olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu telefonun 16 MP de bir ön kamerası bulunuyor. Kardeşinde ise 48 MP ana kameraya ek olarak 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü bulunuyor. Honor Play 4T'nin ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Honor'un bugün duyurduğu yeni telefonların her ikisi de Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 arayüzüne sahip. Şirket, her iki modeli için de 4.000 mAh kapasiteli batarya kullanmayı tercih etmiş ve bu bataryalar 22.5 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak, her iki telefonun da Google Servisleri'nden yoksun olduğunu belirtelim.

Honor Play 4T teknik özellikleri

Ekran: 6.39 inç, HD+

İşlemci: Kirin 710A

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB (microSD desteği)

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0

Honor Play 4T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: Kirin 810

RAM: 4 GB, 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0

Honor Play 4T ve Play 4T Pro fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Play 4T, 170 dolar (yaklaşık 1.130 TL + vergiler) karşılığında satın alınabiliyor. Honor Play 4T Pro'nun 4 GB RAM'li versiyonu için 210 dolar (yaklaşık 1.400 TL + vergiler), 6 GB RAM'li versiyonu için de 240 dolar (yaklaşık 1.600 TL + vergiler) ödeme yapılması gerekiyor. Tüketiciler, Honor Play 4T'ye 21 Nisan itibarıyla ulaşabilecekler. Honor Play 4T Pro içinse belirli bir tarih henüz yok.