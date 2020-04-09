LG, Yeni Amiral Gemisinin Taslak Çizimlerini Paylaştı

Yeni bir amiral gemisi ile akıllı telefon piyasasında yer tutmaya çalışacak LG, bu amiral gemisinin taslak çizimlerini yayınladı. Amiral gemisi, alışılmamış kamera tasarımı ve kavisli ekranı ile kullanıcıların dikkatini çekeceğe benziyor.

Akıllı telefon pazarında uzun bir zamandır istediğini elde edemeyen LG, yeni amiral gemisi telefonu ile piyasada önemli bir yer kazanmak istiyor. Bu nedenle de lansmandan önce şirket, yeni amiral gemisinin taslak çizimlerini yayınladı.

Henüz ismi açıklanmayan LG amiral gemisinin arka kısmında üç kamera görünüyor. Ana kameranın diğer kameralardan daha büyük bir tasarıma sahip olduğu kurulumda, ana kameradan daha küçük iki kamera ve bu kameralardan da daha küçük bir LED flaş görülüyor. LG, bu kamera tasarımına “düşen yağmur damlaları” ismini verdi.

LG'nin yeni amiral gemisi telefonu muhtemelen böyle görünecek

Yeni amiral gemisi ile ilgili LG’den yapılan açıklamada, telefonun kenarlarının simetrik olarak kavisli olacağı söylendi. Yayınlanan taslak çizimlerinde de amiral gemisinin kavisli ekranı rahat bir şekilde görülebiliyor.

LG, amiral gemisinin özelliklerini henüz açıklamadı. Sadece daha önce yapılan bir açıklamada diğer akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi telefonlarına kıyasla, LG amiral gemisinin daha uygun bir fiyata sahip olacağı açıklanmıştı.

LG’nin yeni amiral gemisi hakkında ortaya çıkan diğer bilgileri geçtiğimiz günlerde hazırladığımız haberimizde sizlere aktarmıştık. Önümüzdeki ay Güney Kore’de kullanıcılara sunulacak yeni LG amiral gemisi hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde ortaya çıkmasını bekliyoruz.