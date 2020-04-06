Honor Play 4T Serisinin Bazı Özellikleri Açıklandı

Honor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla yaklaşmakta olan Honor Play 4T serisinin bazı önemli özelliklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Play 4T Pro, Kirin 810'dan güç alacak. Honor, yeni telefonlarını 9 Nisan'da duyuracak.

Honor, geçtiğimiz hafta yeni telefon modellerini duyurdu ve bu telefonlar hem donanım özellikleri hem de uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Honor'un telefon duyuruları dur durak bilmiyor ve şirket, yeni modeller için çalışmalarını sürdürüyor.

9 Nisan, Honor için önemli bir tarih. Çünkü şirket, bu tarihte bütçe dostu yeni telefon serisi Play 4T'yi duyuracak. Şirket, bu duyurular kapsamında Play 4T ve Play 4T olarak isimlendirdiği iki modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Honor şimdiyse, yaklaşmakta olan bu bütçe dostu yeni telefonlarının bazı önemli özelliklerini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

Honor tarafından yapılan açıklamalar göre Play 4T Pro modeli; Kirin 810 işlemciye, 3'lü kamera kurulumuna ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacak. Honor Play 4T ile ilgili işlemci açıklaması yapmayan şirket, bu telefonun ise ikili kamera kurulumuna ve yine 4.000 mAh bataryaya sahip olacağını açıkladı. Geçmiş dönemlerde ortaya atılan bazı iddialar, Play 4T'nin Kirin 810'dan daha zayıf bir işlemciye sahip olacağını ortaya koyuyor.

Honor Play 4T ve Play 4T Pro'nun beklenen diğer özellikleri

Ortaya çıkan sızıntılara göre Honor Play 4T, 6.39 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekrana sahip olacak ve bu ekran, tüketicilere HD+ çözünürlük sunacak. 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacak telefonun 64 GB ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca bu telefon Android 10 ile çalışacak ve 48 MP + 2 MP olacak şekilde iki kamerayla gelecek. Telefonun önünde ise 8 MP'lik kamera yer alacak.

Honor Play 4T Pro ise 6.3 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran, HD+ çözünürlük sağlayacak ve 6/8 GB'lık RAM seçeneklerine sahip olacak. 128 GB ve 256 GB depolama alanıyla gelmesi beklenen model, 48 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca bu telefonun 4.000 mAh bataryası, 22.5 watt hızlı şarj desteği sunacak.

Honor Play 4T serisinin pek çok özelliği; yaşanan sızıntılar, TENAA listelemeleri ve Honor tarafından yapılan açıklamalarla ortaya çıkmış durumda. Ancak tüm bu özelliklerin resmileşmesi için 9 Nisan tarihinin gelmesi ve Honor'un yeni akıllı telefonlarını duyurması gerekiyor. Bakalım şirket, Honor Play 4T serisi ile tüketicileri ne kadar cezbedebilecek.