Honor 30 Pro’nun 90 Hz Ekranı Olacağı İddia Edildi

Huawei’nin alt markası olan Honor’un beklenen yeni akıllı telefon serisinde yer alacak Honor 30 Pro hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Honor 30 Pro’nun ekranı, 90 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Akıllı telefon sektöründe bir anda adını duyurarak dünya çapında önemli başarılar elde eden Honor, bugünlerde yepyeni bir akıllı telefon serisi ile çokça karşımıza çıkıyor. Huawei’nin alt markası olan şirket, satışa çıktığında ortalığı karıştıracak gibi duran Honor 30 telefon serisiyle şimdiden beklentiler yaratmış durumda.

Honor 30 serisinde yer alacak akıllı telefonlar hakkında bugüne kadar birçok detay paylaştık. Bazı modellerin kamerası, bataryası ve hatta tüm özellikleri ortaya çıkmıştı. Fakat bu özellikler arasında cihazın nasıl bir ekran yenileme hızına sahip olacağı bilgisi yer almıyordu. İşte bugün o bilgi de geldi.

Honor 30 Pro, 90 Hz ekrana sahip olacak:

Çin’in sosyal medyası Weibo üzerinde paylaşım yapan ve diğer telefonlar hakkında da tutarlı iddialarda bulunan bir isim, Honor 30 serisinde yer alacak Honor 30 Pro’nun 90 Hz yenileme hızına sahip olacağını iddia etti. Kaynağımız böyle bir iddiada bulunsa da elbette bu bilginin yanlış çıkma olasılığının olduğunu da paylaşımının sonunda belirtti.

Son aylarda tanıtılan akıllı telefonların tümünde artık çok daha yüksek yenileme hızı değerlerine rastlıyoruz. Telefon ekranı veya monitör gibi herhangi bir ekranınızın yenileme hızı ne kadar artarsa kullanıcı deneyimi de o kadar yumuşak hale geliyor. Ekran, bir saniye içinde daha fazla görüntüyü aktarabildiğinden görüntü da daha 'kesintisiz' şekilde karşınıza çıkıyor.

Honor 30 serisine dair son bilgiyi geçtiğimiz saatlerde Geekbench üzerinden elde etmiştik. Honor 30 serisinin yüksek performanslı modeli olacak olan Honor 30 Pro, Geekbench üzerinde yer alan bilgilere göre 8 GB RAM’e ve 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacaktı.

Elbette Honor 30 serisi hakkında atılan bunca iddianın ne kadar doğru olduğunu ancak cihazın tanıtıldığı gün öğrenebileceğiz. Honor başkanı George Zhao, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon serisinin 15 Nisan tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı.