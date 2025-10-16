Tümü Webekno
HONOR, Kamerası Robotik Kola Takılı Telefonunu Duyurdu: Robot Phone! [Video]

HONOR, "Robot Phone" olarak isimlendirdiği konsept telefonunu duyurdu. Bu akıllı telefon, sahip olduğu robotik kolda bir kamera modülü taşıyor. Yapay zekâya odaklanan telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Huawei'den ayrıldıktan sonra dikkat çeken işler yapmayı başaran HONOR'dan çok ilginç bir duyuru geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Robot Phone" olarak isimlendirdiği bir konsept telefon duyurdu. HONOR Magic8'in özelleştirilmiş bir versiyonu olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

HONOR tarafından yapılan açıklamaya göre Robot Phone, standart akıllı telefonlardan yapay zekâya odaklanan telefonlara geçişten bir sonraki adımı temsil ediyor. Bu telefonu benzersiz kılan özelliği ise sahip olduğu robotik kol üzerine entegre edilmiş kamera modülü. Tüketiciler, bu hareketli modülü farklı kullanım senaryolarına göre uyarlayabilecekler.

Karşınızda HONOR Robot Phone

HONOR Robot Phone, çevresel algılama yapabilmesi için özel bir yapay zekâ teknolojisi ile donatıldı. Bu teknoloji sayesinde kullanıcı, telefonu bir yere bırakacak ve anın tadını çıkaracak. Kullanıcıyı takip edecek kamera modülü, video çekim işlemini tamamen otomatikleştirmiş olacak. HONOR, kullanıcıların bu kamera modülünü paraşütle atlama veya kıyafet seçimi gibi daha dinamik işlemlerde de kullanılabileceğini ifade ediyor.

HONOR Robot Phone'un tek mahareti, hareket edebilen kamera modülü değil. Yapay zekâ odaklı görevler için uyumlu olan telefon, HONOR'un MagicOS ile sunduğu yapay zekâ özelliklerini destekleyecek.

Bu ilginç özelliklere sahip akıllı telefonun tüm özellikleri ve piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Ancak HONOR'a göre Robot Phone, gelecek yıl Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2026 etkinliklerinde resmî olarak tanıtılacak. Gerçekleştirilecek lansmanla Robot Phone'un diğer özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak.

HONOR Robot Phone için hazırlanan tanıtım videosu:

Peki siz böyle bir inovasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğin akıllı telefonları sizi etkiliyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Akıllı Telefon

