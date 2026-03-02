Honor'dan Akıllı Telefon Sektörüne "Yeni Tür": Dans Edebilen ve Sizi Takip Eden Robot Phone Tanıtıldı!

Honor, MWC 2026'ya damga vuran yeni ürünü Robot Phone'u görücüye çıkardı. Peki bu Robot Phone neler yapabiliyor?

Teknoloji dünyası, Honor’un Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress 2026 sahnesinde tanıttığı sıra dışı cihazı konuşuyor.

Şirket, yeni ürününü sıradan bir akıllı telefon olarak değil, doğrudan “yeni bir tür” olarak Robot Phone ismiyle görücüye çıkarmış durumda.

Âdeta minik bir robot

Robot Phone’un en dikkat çekici özelliği, gövdeden çıkan özel kamera modülü. Bu 200 MP'lik kamera yalnızca yüksek çözünürlük sunmakla kalmıyor, aynı zamanda:

Gimbal destekli stabilizasyon,

Yapay zekâ ile otomatik takip,

90 ve 180 derece akıcı dönüş yapabilen AI SpinShot,

4DoF tabanlı üç eksenli “Super Steady” video modu gibi özelliklerle âdeta profesyonel bir çekim asistanına dönüşüyor.

Video görüşmelerinde kullanıcıyı otomatik olarak kadrajda tutabilen sistem, hareket hâlindeyken bile sarsıntısız ve net görüntü sunmayı hedefliyor. Özellikle içerik üreticileri ve vlog çekenler için oldukça iddialı bir cihaz.

Kafasını sallıyor, müziğe göre dans ediyor

Honor, Robot Phone’un kamerasına “duygusal beden dili” de kazandırmış. Kamera modülü:

Kullanıcının komutlarına kafasını sallayarak tepki verebiliyor,

“Hayır” der gibi başını iki yana oynatabiliyor,

Hatta müziğin ritmine göre dans edebiliyor.

Ne zaman çıkacak?

Robot Phone’un 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz açıklanmış değil.