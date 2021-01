Honor V40'ın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor'un merakla beklenen yeni amiral gemisi V40'tan arka arkaya haberler gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan görseller, telefonun kamera özelliklerini ve renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz aylarda Huawei'den ayrılan ve Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı yerel bir konsorsiyum tarafından satın alınarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, yepyeni bir amiral gemisi ile iyi bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Bu yoldaki ilk adımı ise yakında tanıtılması beklenen Honor V40 olacak.

Huawei Mate 40 ile benzer özelliklere sahip olacağı söylenen Honor V40 hakkında şimdiye kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. 15 Ocak'ta alıcılarıyla buluşmaya hazırlanan Honor V40'tan gelen son görseller ise telefonun renk seçeneklerini ve kamera özelliklerini ortaya koyuyor.

RYYB filtreli 50 MP'lik bir kamera:

Honor V40'ın kamerasına odaklanan ve yeni ortaya çıkan bir görsele göre yeni amiral gemisi, renk doğruluğunu artıran ve düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar veren RYYB filtresine sahip, 50 MP'lik bir kamera ile gelecek. Huawei'nin de telefonlarının kamerasında kullandığı bu filtre, Honor'un hala Huawei teknolojilerinden izler taşıdığının da bir göstergesi.

Üç farklı renk seçeneği, 5G desteği ve etkileyici bir tasarım:

Ortaya çıkan bir diğer görselde ise Honor V40'ın afişi yer alıyor. Afişte ilk olarak göze telefonun arka tasarımı ve görülen üç farklı renk seçeneği çarpıyor; mavi, siyah ve gradyan. Honor V40, yine bu afişe göre 5G desteği ile gelecek. Telefon aynı zamanda daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 66 W kablolu, 45-50 W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak.

Telefonun genel görüntüsüne dair dikkat çeken bir diğer detay ise neredeyse çerçevesiz ekran tasarımı. Aynı zamanda ekranda köşede dikdörtgen şekilde konumlandırılmış bir ön kamera alanı bulunuyor. Honor V40'ın tasarımı genel hatlarıyla oldukça etkileyici görünüyor.

Telefon 15 Ocak'ta tanıtılacak ve Çinli bir e-ticaret sitesinde ortaya çıkan görsellere göre üç model ile gelecek. Alıcılar Honor V40, V40 Pro ve V40 Pro+ modelleri arasında seçim yapabilecek. Henüz her bir model için ayrı ayrı detay veren bilgiler olmasa da tanıtıma yalnızca günler kaldığını tekrar hatırlatmakta fayda var.