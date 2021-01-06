Honor, Wi-Fi 6 Plus destekli yeni ağ yönlendiricisi Honor Router 3'ü Türkiye'de satışa sundu. Router 3, özellikleriyle en yeni bağlantı teknolojilerine destek sunuyor olsa da fiyatıyla her bütçeye hitap ettiğini söylemek zor.

Daha çok genç tüketicileri hedefleyen ürün portföyü ile bilinen Çinli teknoloji şirketi Honor, mevcut en güncel kablosuz bağlantı standardı olan Wi-Fi 6 Plus destekli yeni yönlendiricisi Honor Router 3’ü Türkiye’de satışa sundu. Yeni nesil teknolojiler ile bağlantı kalitesini artırmayı vadeden Honor Router 3, kompakt ve şık tasarımı ile adeta bir süs objesi gibi duruyor.

Hisilicon tarafından geliştirilen çift çekirdekli 1.2 GHz Gigahome Wi-Fi 6 yonga setine sahip olan Honor Router 3, Wi-Fi 6 ile önceki nesil bağlantı standardına göre 3 kat daha yüksek hız ve 4 kat daha yüksek bant genişliği sunuyor. Dahası, 5 adede kadar ek Honor Router 3’e bağlanma özelliğine sahip olan yönlendirici, kapsama alanını aktif bir şekilde artırabiliyor.

1024-QAM ve 160MHz ultra bant genişliği sunabilen Honor Router 3 ile maksimum ağ hızı 1Gbps’in üzerine çıkabiliyor. OFDMA Çoklu Kullanıcı Teknolojis; 2.4GHz bandında 4, 5GHz bandında ise 16 cihaz ile eş zamanlı bağlantı imkanı sağlarken; Hedef Uyanma Süresi özelliği sayesinde de kullanıcılar, bağlı cihazları için “uyanma” zamanı belirleyebiliyorlar.

Honor Router 3, WPA3 güvenlik teknolojisi sayesinde ağa izinsiz erişimlere karşı maksimum güvenlik sunarken; Smart Diagnostic özelliği ile de ağla ilgili sorunların anında belirlenip hızlıca çözülmesini mümkün kılıyor. Huawei AI Life adlı mobil uygulama üzerinden oldukça kolay bir şekilde kontrol edilebilen Honor Router 3 için 649 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda.