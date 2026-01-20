Tümü Webekno
Kalp Krizini Tespit Eden, 23 Gün Pil Ömrüne Sahip Uygun Fiyatlı Akıllı Saat HONOR Watch GS 5 Tanıtıldı

HONOR, uygun fiyata harika özellikler sunan Watch GS 5 akıllı saatini duyurdu. Cihaz, kalp durmasını tespit edebiliyor.

Kalp Krizini Tespit Eden, 23 Gün Pil Ömrüne Sahip Uygun Fiyatlı Akıllı Saat HONOR Watch GS 5 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefonlarıyla ses getirmeyi başaran HONOR, aynı zamanda farklı kategorilerden ürünleriyle de öne çıkmayı başarıyor. Akıll saatler de bunlardan biri. Şimdi de Çinli firma, uygun fiyata üst düzey özelliikler sunabilen yeni modeli **Watch GS 5’**i gerçekleştirdiği bir lansmanda resmen tanıttı.

HONOR Watch GS 5 modeli, geleneksel saatleri andıran yuvarlak çerçeveli bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şık görünümüyle kolda sırıtmayacak bu cihaz, düşük fiyatına rağmen özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

HONOR Watch GS 5 neler sunuyor?

hon

HONOR’un yeni akıllı saati, 9.9 mm’lik ince bir gövdeye sahip. Ağırlığı ise sadece 26 gram. Bu da çok rahat bir şekilde kullanılabileceği anlamına geliyor. Deri kayışla eşleştirilen alüminyum alaşımlı bir çerçeve kullanıldığını belirtelim. Ekranı, 1500 nit parlaklık sunuyor ve gün ışığında rahatça görülebiliyor.

Watch GS 5, sağlık konusunda gerçekten iddialı. Öyle ki cihazı diğer akıllı saatlerden ayıran bir özellik var. O da kalp sağlığına çok büyük önem vermesi. HONOR, saatin ani kalp durması taramasını destekleyen sektördeki tek akıllı giyilebilir cihaz olduğunu iddia ediyor. Yani kalp krizini tespit etme potansiyeline sahip bir cihaz.

hon2

Bu özellik, atış hızı yavaşlama kuvveti tespiti olarak adlandırdığı yöntemle vagus sinirinin kalp atış hızını düzenleme yeteneğini analiz ederek kalp risklerini ciddi hâle gelmeden önce gösterebiliyor. Ayrıca atriyal fibrilasyon, erken atımlar, uyku apnesi ve düzensiz kalp ritimleri için de tarama yapabiliyor.

Diğer özelliklerine bakacak olursak 495 mAh’lik bataryayla gelen saatte Bluetooth modunda 23 güne varan bir pil ömrü görüyoruz. Sürekli açık ekran özelliği kullanılırken ise bu süre 9 güne düşüyor. Bunlar dışında Bluetooth arama, NFC, 5 ATM ve IP68 dayanıklılık, HONOR’un yapay zekâ asistanı YOYO gibi özellikleri var. Watch GS 5’in fiyatı ise sadece 100 dolar.

