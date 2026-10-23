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42 Saat Pil Ömrü, 55 dB ANC: Oyunculara Yönelik Kulaklık HONOR Win Earphones Tanıtıldı

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HONOR, oyunculara yönelik tasarlanan yeni kulaklıı Win Earphones tanıtıldı.

42 Saat Pil Ömrü, 55 dB ANC: Oyunculara Yönelik Kulaklık HONOR Win Earphones Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HONOR, büyük bataryalı telefonlarıyla dikkat çeken bir marka olsa da farklı kategorilerden ürünler de piyasaya sürüyordu. Çin merkezli firma, dün gerçekleştirdiği etkinlikte de yepyeni kulaklığını tanıttı. Bu cihaz, Win Earphones olarak karşımıza çıkıyor.

Kulak içi bir tasarıma sahip olan yeni HONOR Win Earphones modeli, oyunculara yönelik bir ürün olarak geliyor. Şimdilik yalnızca "Champion White" (Şampiyon Beyazı) renk seçeneğiyle gelen model, beyaz gövdesi üzerindeki çok katmanlı sedefli sprey kaplaması ve koyu gri detaylarıyla dikkat çekiyor.

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42 Saat Pil Ömrü, 55 dB ANC: Oyunculara Yönelik Kulaklık HONOR Win Earphones Tanıtıldı
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Karşınızda HONOR Win Earphones

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Cihaz, özellikle oyuncuların ihtiyaç duyduğu hızlı ses iletimini sağlamak üzere optimize edildi.. Oyuncu kulaklıklarında düşük gecikme, ses ile görüntü arasındaki senkronizasyon kaymasını önleyerek rekabetçi oyunlarda rakiplerin konumunu erken fark etmede kritik bir rol oynar. Bu doğrultuda Honor Win Earphones, özel bir düşük gecikme kanalı ve iletişim optimizasyonları sayesinde 40ms gibi iddialı bir gecikme süresi sunuyor. Ayrıca mekânsal çevresel ses algoritması sayesinde ses sahnesi genişletilerek çatışma sesleri ve adımların yönü daha rahat ayırt edilebiliyor.

Ses kalitesi tarafında iddialı bileşenler kullanan kulaklık, 12.4mm titanyum kaplı diyafram sürücülere ev sahipliği yapıyor. Cihazda ayrıca 24-bit/110dB mimarisine sahip bir Bluetrum amiral gemisi çip ve 50mW yüksek güçlü bir amplifikatör bulunuyor. LHDC 5.0 yüksek çözünürlüklü ses kod çözme ve Hi-Res Audio Wireless sertifikası da sistemin destekledikleri arasında yer alıyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) tarafında ise dış sesleri** 55 dB'e kadar bastırabilen** kulaklık, müzik ve film için özel ses modları barındırıyor.

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Pil konusunda da oldukça iyi. Her bir kulaklık tek şarjla 8,5 saate kadar, kutusuyla birlikte ise toplamda 42 saate varan bir pil ömrü sunuyor. Kulaklıklar IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyorlar. Her biri 4,8 gram ağırlığında. Kutunun boyutları ise 63,5 × 48,8 × 26,5 mm. Çift cihaz bağlanma desteğiyle gelen ürün, 40 dolara satılacak.

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