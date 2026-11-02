Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Neden Acı Çekeriz Nasıl İyileşiriz- Suzan Song
- Kızlar Evi- Andreas Winkelmann
- Gecenin Karanlığında– Nathacha Appanah
- Normal- M. Enes Özel
- Eşekarısı Fabrikası- Iain Banks
- Ursula K. Le Guin'in Kedi Kitabı- Ursula K. Le Guin
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- Dönülmez Ufkun Aşıkları- Seo Yoon-Bin
- Koyunlar Yukarı Bakar- John Brunner
- Mümkünatı Yok- Sinclair Lewis
- Dinozor Öyküleri- Ray Bradbury
- Şimdi ve Daima- Ray Bradbury
- Yanan Krom- William Gibson
Polisiye & Gizem & Gerilim:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Yedinci Mühür- Jose Rodrigues Dos Santos
- Trendeki Kız- Paula Hawkins
- Yılan Avı- John Verdon
- Arsen Lupen Seti- Maurice Leblanc
- İhanet Noktası- Dan Brown
- Kar Kuyusu- Hikmet Hükümenoğlu
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- Aurora Döngüsü Serisi– Amie Kaufman
- Müjdelenen Kral- Jayci Lee
- Büyülü Ada- Jenna Wolfhart
- Ölümcül Bedeller- I.V. Marie
- Bir Damla Yozlaşma- Robert Jackson Bennett
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.