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53 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık OnePlus Buds Pro 4 Duyuruldu

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OnePlus, harika özelliklerle donatılan yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı Buds Pro 4 modelini sessiz sedasız duyurdu.

53 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık OnePlus Buds Pro 4 Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OnePlus, yeni üst segment kablosuz kulaklık modeli Buds Pro 4'ü büyük bir lansman etkinliği yapmadan, şirketin resmi küresel web sitesinde doğrudan listeleyerek kullanıcıların karşısına çıkardı.

Listeleme; cihazın tasarımını, gövde renklerini ve teknik yeteneklerini eksiksiz şekilde bizlere gösteriyor. Kulaklıklar, Titanyum Gölgesi ve Kutup Beyazı olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcıların beğenisine çıkarılacak.

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53 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık OnePlus Buds Pro 4 Duyuruldu
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OnePluds Buds Pro 4 neler sunuyor?

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Ses performansı tarafında Danimarkalı ses uzmanı Dynaudio ile yürütülen mühendislik ortaklığı devam ettiriliyor. Donanım katmanında ise 11 mm kompozit bas sürücüsü ile 6 mm düzlemsel tiz sürücüsü bir arada çalışıyor Her bir sürücünün bağımsız dijital-analog dönüştürücüler (DAC) tarafından ayrı ayrı beslendiği belirtiliyor. OnePlus, Dynaudio ile kurulan bu sürücü ve DAC mimarisinin önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha güçlü bas çıkışı sunduğunu öne sürüyor. Kulaklık; 24-bit/192kHz kalitesinde ve 1 Mbps'ye kadar bant genişliğinde veri iletimi sağlayan LHDC 5.0 kodek standardını destekliyor. Ayrıca kafa hareketlerini takip eden uzamsal ses ile kişiye özel Golden Sound ses profili optimizasyonu da sisteme dahil ediliyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) kabiliyetlerinde de kayda değer bir çıta artışı vadediliyor. Şirketin resmi verilerine göre Buds Pro 4, Buds Pro 3 modeline oranla iki kat daha yüksek gürültü azaltma gücüne sahip. Ortamdaki ses dalgalanmalarını analiz eden akıllı adaptif ANC mekanizması, dış koşullara göre izolasyon seviyesini otomatik dengeliyor. Telefon görüşmelerinde arka plan seslerini filtreleyip konuşmacının sesini berrak tutmak amacıyla gövdede üç adet mikrofon ve kemik iletimli ses algılama (VPU) sensörü görev yapıyor.

Kullanım ömrü tarafında ürün, şarj kutusuyla birlikte ve ANC devre dışıyken toplamda 53 saate kadar çalma süresi var. AAC formatında ve ANC açık senaryoda bu süre kılıfla birlikte 26 saate geriliyor. Tek başına kulaklıklar ise ANC kapalı durumda 13 saate kadar aralıksız müzik çalabiliyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde 10 dakikalık prize takılma ile 14 saate varan dinleme süresi elde edilebilirken, kutunun kablosuz şarj desteği de korunuyor.

Yapay zekâ konusunda da oldukça dolu. Modelde anlık yapay zekâ çevirisi, Dolby destekli Clear Audio ses kaydı, Google Gemini sesli asistan erişimi ve iki cihaza aynı anda bağlanabilen çift cihaz desteği yer alıyor. Henüz fiyatının açıklanmadığını belirtelim.

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