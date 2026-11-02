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Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Çıkışı Ertelendi: Peki Neden?

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Samsung'un merakla beklenen Intelligent Eyewear isimli akıllı gözlüğünün çıkışı ertelendi.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Çıkışı Ertelendi: Peki Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung'un merakla beklenen akıllı gözlüğü Intelligent Eyewear için belirlenen kasım ayı çıkış takvimi resmen değişti. Bağımsız kaynaklardan gelen bilgiler, cihazın piyasaya sürülme tarihinin yaklaşık altı haftalık bir gecikmeyle aralık ayı ortasına kaydırıldığını gösteriyor.

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İlk aşamada yalnızca ABD ve Güney Kore pazarını kapsayacak olan bu ertelenmiş çıkışın ardında ise potansiyel kullanıcıları doğrudan ilgilendiren önemli bir gizlilik detayı yatıyor. Cihaz üzerinden gerçekleştirilen tüm yapay zekâ etkileşimleri, Google'ın veri saklama politikası kapsamında 18 ay boyunca sunucularda tutulacak.

İçerikten Görseller

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Çıkışı Ertelendi: Peki Neden?
gorsel_20261102_091131

Çıkış tarihi aralık ayına kaydı

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Samsung yetkililerinin daha önce kasım ayı olarak işaret ettiği dağıtım takvimi aralık ayı ortasına ertelendi. Yapılan bildirimlere göre cihaz ilk etapta yalnızca ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacak. Avrupa, Çin ve Japonya gibi büyük pazarlar ise ilk dalganın dışında tutuldu. Avrupa'daki tüketicilerin akıllı gözlüğe erişebilmesi için en azından 2027'nin ilk dönemlerini beklemesi gerekecek.

Lansmanın daraltılmış bir coğrafyada ve aralık ortasında gerçekleşmesi, hem yaklaşan tatil alışverişi döneminde Samsung'a kısıtlı bir zaman tanıyor hem de giyilebilir kameralar konusunda katı düzenlemeler getiren AB regülasyonlarının etkisini ileri bir tarihe öteliyor.

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Samsung

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