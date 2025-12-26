Özelliklerine Göre Sudan Ucuz Fiyata Sahip HONOR WIN ve HONOR WIN RT Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Oyun odaklı telefon almayı düşünenlerin bir numaralı tercihi olması beklenen HONOR WIN ve HONOR WIN RT resmî olarak tanıtıldı.

HONOR, mobil oyun tutkunlarını hedefleyen yeni amiral gemisi modelleri HONOR WIN ve HONOR WIN RT’yi Çin’de resmen tanıttı. Üst düzey donanımı, yepyeni soğutma sistemi ve dev bataryasıyla dikkat çeken bu iki model, performans odaklı telefonlar arasında iddialı bir konuma yerleşiyor.

Yeni modellerde 6,83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 185Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunuyor. 5920Hz PWM karartma ve 3500Hz dokunma örnekleme hızı sayesinde özellikle rekabetçi oyunlarda gecikme minimuma indiriliyor. Parlaklık tarafında ise HDR’da 6000 nit seviyelerine kadar çıkılabiliyor.

Gücünü Snapdragon işlemcilerden alıyor

Performans cephesinde HONOR WIN RT, Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alırken, HONOR WIN modelinde Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. Cihazlar 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama seçenekleri sunuyor.

HONOR’un öne çıkardığı en önemli detaylardan biri ise az önce bahsettiğimiz soğutma sistemi. “Dongfeng Turbo Cooling” adı verilen sistem, çift 360° fan, doğrudan hava akışı ve 25.000 RPM’lik “Rage Mode” ile uzun oyun seanslarında sıcaklığı ciddi şekilde düşürüyor.

10.000 mAh'lık iddialı pil kapasitesi

Kamera tarafında her iki modelde de 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP ön kamera bulunuyor. HONOR WIN modeli ayrıca 3x optik zoom sunan 50 MP telefoto kameraya sahip. Gövde yapısında metal çerçeve kullanılırken, cihazlar IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sunuyor.

Batarya tarafı da oldukça iddialı. 10.000 mAh kapasiteli karbon-silikon pil, HONOR WIN’de 80W, WIN RT’de ise 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca ters kablolu şarj özelliği de mevcut.

HONOR WIN özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.83 inç OLED, 1.5K (1272×2800), 185Hz, HDR10+, 6000 nit HDR parlaklık, 5920Hz PWM İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka Kamera 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 50 MP 3x telefoto (OIS) Ön Kamera 50 MP Pil 10.000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi Magic UI 10.0 (Android 16)

HONOR WIN fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 12 GB + 256 GB 3.999 yen (yaklaşık 569 dolar) 12 GB + 512 GB 4.499 yen (yaklaşık 640 dolar) 16 GB + 512 GB 4.799 yen (yaklaşık 682 dolar) 16 GB + 1 TB 5.299 yen (yaklaşık 754 dolar)

HONOR WIN RT özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.83 inç OLED, 1.5K (1272×2800), 185Hz, HDR10+, 6000 nit HDR parlaklık, 5920Hz PWM İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka Kamera 50 MP ana + 12 MP ultra geniş Ön Kamera 50 MP Pil 10.000 mAh, 100W hızlı şarj İşletim Sistemi Magic UI 10.0 (Android 16)

HONOR WIN RT fiyatı