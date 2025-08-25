HONOR, bütçe dostu telefon serisine yeni bir üye ekledi. Şirket, X7d isimli telefonunu duyurdu. Bütçe dostu olsa da dikkat çeken özelliklere sahip olan telefon, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "X7d"yi duyurdu. Bütçe dostu telefon kategorisinde yer alacak HONOR X7d, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu akıllı telefonun özelliklerine yakından bakalım.

HONOR X7d, 720p+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik LCD ekranla donatıldı. 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapan telefon, SGS 5 yıldızlı sertifikası ise düşmelere karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor. IP65 sertifikası ile de toz ve suya karşı dayanıklılık gösteren telefon, tüketicileri yarı yolda bırakmayacak gibi görünüyor.

Karşınızda HONOR X7d

HONOR'un yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 35W hızlı şarj desteği sunan 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan HONOR X7d, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamera ile bu kameraya eşlik eden 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu günlük kullanımda gayet yeterli olacaktır.

HONOR X7d teknik özellikleri:

Ekran 6.77 inç, 720p+ çözünürlük, 120 Hz, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 RAM 12-16 GB Depolama 128-256 GB Ön kamera 8 MP (f/2.0) Arka kamera 108 MP (f/1.75) + 2 MP Batarya 6.500 mAh (35W) İşletim sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR X7d fiyatı:

HONOR, yeni akıllı telefonun fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.