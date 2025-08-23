Samsung, Türkiye'ye de gelecek bütçe dostu telefonu Galaxy A07'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçlara uygun olan telefon, aşırı uygun fiyatı ile ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte Samsung Galaxy A07'nin özellikleri ve fiyatı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aşırı uygun fiyatlı telefonu Galaxy A07'yi Endonezya'da sessiz sedasız duyurdu. Markanın 2025 yılında piyasaya sürdüğü en ucuz telefon olarak kayıtlara geçen Galaxy A07, piyasaya sürüldüğü bölgelerde ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Samsung Galaxy A07 tüketicilere neler sunuyor?

Samsung'un yeni akıllı telefonunda HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç boyutlu LCD ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Samsung'un 2025 yılındaki en ucuz telefonu, tahmin edebileceğiniz üzere çentikli tasarım dilini benimsiyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bu 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Galaxy A07, Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü ile çalışıyor. Samsung'a göre bu akıllı telefon, 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacak.

Samsung'un bütçe dostu telefonunda dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu görüyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunarken 2 MP'lik makro kamera, ana sensörü destekliyor. Samsung, Galaxy A07'nin kamerasını yazılımla destekliyor.

Samsung Galaxy A07 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 4-6-8 GB Depolama 64-128-256 GB Ön kamera 8 MP Arka kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.000 mA (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15) Boyutlar 164.4 x 77.4 x 7.6 mm Ağırlık 184 gram

Samsung Galaxy A07 fiyatı: