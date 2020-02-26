Android telefon kullanıcılarının ilgi alanlarına göre internetteki haber, içerik ve videolara erişmelerini sağlayan Google Haberler, Huawei telefonlarda yer almayacak Google servisleri arasında bulunuyor. EMUI10 arayüzünde bundan böyle haberlere erişim Squid isimli bir uygulama tarafından sağlanacak. Peki Google’sız kalan Huawei için bu ne anlama geliyor?

Çoğu Android yüklü telefonda ana ekranı sola kaydırarak, Google Asistan ile entegre edilen bir sayfaya ulaşırsınız. Daha önce yaptığınız Google aramalarına, izlediğiniz YouTube videolarına göre sizin ilgi alanlarınız belirlenir, açılan bu sayfada da kendi ilgi alanlarınıza göre haberler ve içeriklerle karşılaşırsınız. Bu servise de Google Haberler adı verilir.

Google Haberler servisi, tıpkı diğer Google servisleri gibi Huawei cihazlarda bulunmuyor. Bildiğiniz üzere iki şirketin arası geçtiğimiz yıl ABD ve Çin arasındaki ticari savaş döneminde açılmış, Google ABD’nin kararına uyarak Huawei ile Google servisleri anlaşmasını askıya almıştı. Hatta bu gelişmeden sonra piyasaya sürülen Huawei Mate 30 ailesinde de Google uygulamaları bulunmuyordu. Ancak Android çekirdek işletim sistemi kullanılmaya devam ediyor.

Huawei P40 ailesi yolda ve iki şirket hâlâ anlaşamadı. Huawei ise EMUI10 ile kendi yoluna bakmaya devam ediyor:

Tıpkı Samsung ve Xiaomi gibi diğer lider Android üreticilerinde olduğu gibi Huawei de Android’in üzerine yazılan bir arayüz kullanıyor. Kullanıcılar bu arayüz sayesinde üreticinin kendisine özel uygulamalara erişiyor. Huawei’nin Google Play Store alternatifi mağazası AppGallery de söz konusu arayüz olan EMUI10’un önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Hatta Huawei, artık arayüzüne bir “işletim sistemi” şeklinde yaklaşıyor.

Google Asistan yerine Huawei telefonlarda yer alacak Huawei Asistan ise haberler ve içerikler için Squid uygulamasını kullanacak:

Squid isimli bağımsız uygulama, halihazırda Google Play Store’da da bulunan standart haber uygulamalarından birisi olarak göze çarpıyor. Toplamda 1 milyon Android kullanıcısı tarafından kullanılan Squid, Huawei anlaşmasıyla birlikte cihazlarda ön yüklü şekilde bulunacak, Huawei kullanıcılarının kişisel haber ve içerik ihtiyaçlarını karşılayacak.

29 farklı dilde içerik sunan Squid’in desteklediği diller arasında Türkçe de var. Hatta kullanıcılarının bir kısmı da zaten Türkiye’de yer alıyor. Play Store’daki yorumlara göre Türkiye’deki kullanıcıların en çok canını sıkan sorun ise uygulama içindeki reklamlar olmuşa benziyor. Ancak Huawei, kendi arayüzüne gömülü bir uygulama olarak sunacağından reklam sorununu muhtemelen çözecektir.

Peki bu Huawei için ne anlama geliyor?

Eğer Huawei Mate 30 öncesinde piyasaya sürülen telefonlardan birisine sahipseniz endişelenmenize gerek yok. Ancak 2020’nin ilk Huawei amiral gemisi olacak P40 ailesinde de Google uygulamaları bulunmayacak. Şirket bir şekilde Google servislerinin yerini doldurmaya, Android’i EMUI10 ile özelleştirmeye çalışıyor. Nitekim bu adımlar kullanıcıların satın alma tercihlerini etkilemeyebilir. Android’in en önemli özellikleri, Google hizmetleri şle kullanılınca anlam kazanıyor.

Huawei P40 ve daha sonra piyasaya sürülecek cihazlarının akibetini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Detaylar netleştikçe sizlerle paylaşıyor olacağız, takipte kalın.