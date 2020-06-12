Horizon: Forbidden West PlayStation 5 İçin Duyuruldu

Sony’nin yeni konsoluna özel olan oyunlardan biri olan Horizon: Forbidden West oyunu duyuruldu. Göz alıcı bu dünya, yepyeni ve tanıması zor bir Amerika’yı karşımıza getiriyor.

Sony, elinin altında bulunan çok sayıdaki oyun yapımcısının da desteğiyle yeni konsolu PlayStation 5'i zengin bir kütüphaneyle karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kütüphanenin ilk ve dikkat çekici oyunlarından biri ise Horizon: Forbidden West oldu.

İlk oyunda Carja’ların Daunt’un ötesindeki topraklara verdiği isim Forbidden West yani Yasak Batı idi. Tabii ki o günden bu yana bir gün bu toprakların keşfedileceğine dair bilgiler ipuçları oyunlarda karşımıza çıkıyordu. Yine de böylesi oldukça beklenmedik oldu.

Yepyeni bir Amerika

Aslında Forbidden West adını verdiğimiz bölge günümüzdeki Arizona, Nevada, California, New Mexico gibi eyaletlerden oluşuyor. Yeni oyunda da bu bölgeleri keşfedeceğiz ancak beklediklerimizin ötesinde bir macerayla karşılaşacağız gibi duruyor.

Adeta Avatar serisinden alınmış gibi duran görseller ve oyunun etkileyici görsel dili, Sony’nin iddialı olduğunu gösteriyor. Daha önceki oyunun tam olarak bittiği noktadan başlayan yeni oyunda karşılaşacağımız olayları ve yeni yaratıkları da yapımda kısmen de olsa görüyoruz. Guerilla tarafından geliştirilen oyunun tanıtım fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.