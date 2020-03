Horizon Zero Dawn'ın PC'ye Gelişine Gösterilen İlginç Tepki

2017 yılında PlayStation'e özel olarak oyunseverlere sunulan Horizon Zero Dawn'ın PC'ye gelişi, bilgisayar sahibi oyunseverleri heyecanlandırdı. Ancak bir oyunsever, bu habere pek de sevinmedi ve hiç beklenmedik bir tepki verdi.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Sony, PlayStation 4 için piyasaya sürdüğü oyunlarla oyunseverleri mest etmeyi başarıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde sadece PlayStation platformu üzerinden oynanabilen onlarca oyun yayınladı. Bir oyun konsoluna sahip olmayan oyunseverler, PlayStation'a özel oyunları oynayabilmek için ya konsol satın aldılar ya da oyun salonlarının yollarını tuttular.

Sony'nin PlayStation için özel olarak yayınladığı oyunlardan bir tanesi de Horizon Zero Dawn'dı. 2017 yılında yayınlanan ve RPG türünde bir oyun olan Horizon Zero Dawn, milyonlarca oyunseverin popüler oyunlarından bir tanesi haline gelmişti. Oyunun geliştiricisi olan Guerilla Games, dün yaptığı açıklamalarla PlayStation 4'ün popüler oyunlarından olan Horizon Zero Dawn'ın PC platformuna geleceğini duyurdu.

Horizon Zero Dawn'ın PC platformuna gelecek olması, pek çok oyunsever tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı. Ancak herkes, bu oyunun PC'ye gelmesinden o kadar da memnun olmamıştı. Bir oyunsever, bu haberi duyduktan sonra hiç de beklenmeyen bir tepki verdi. Sahip olduğu bilgisayarı paramparça hale getiren oyuncunun paylaştığı tweet viral hale geldi.

Horizon Zero Dawn'ın PC'ye geliş haberine sevinmeyen oyunseverin verdiği tepki

Oyunseverin bu tepkisi, diğer Twitter kullanıcılarının da gözünden kaçmadı. Bazı kullanıcılar, bir oyunun neden bu denli büyük bir tepkiye neden olduğunu sorgularken bazı kullanıcılar ise bu durumun sağlıklı bir davranış olmadığını, hiçbir oyun için böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini söyledi. Horizon Zero Dawn'ın PC duyurusunun üzerine verilen bu tepki, kısa bir süre içerisinde 750 bin kez görüntülendi.

Söz konusu oyunsever, yaşanan bu olayın üzerinden saatler geçtikten sonra bazı açıklamalar yaptı. Videoyu izleyen pek çok kişinin kendisine mesaj gönderdiğini söyleyen oyunsever, kendisine yardım etmek isteyen ve kendisini merak eden herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Oyunların kendi hayatının çok küçük bir parçasını oluşturduğunu belirten oyunsever, olayların bu noktaya gelmesinin üzücü olduğunu söyledi.