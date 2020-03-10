Horizon Zero Dawn'ın PC'ye Geleceği Resmen Açıklandı

Şubat 2017’de PlayStation 4 için çıkan aksiyon/rol yapma türündeki Horizon Zero Dawn’ın PC’ye geleceği resmen onaylandı. Oyunun Complete Edition’ı için bir Steam sayfası da açıldı.

Guerilla isimli stüdyonun Şubat 2017'de PlayStation 4 için yayınladığı aksiyon/rol yapma türündeki oyunu Horizon Zero Dawn, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti. Oyun, Metacritic’te eleştirmenlerden 89/100, oyunculardan ise 8,4/10 puan almayı başarmıştı.

PlayStation’ın yapımcısı olan Sony, Horizon Zero Dawn’ın PC’ye de geleceğini resmen onayladı. Hatta oyunun Complete Edition’ı için Steam sayfası dahi açıldı. PlayStation Worldwide Studios patronu Hermen Hulst, PlayStation Blog için verdiği röportajda oyunun bu yaz PC oyuncularıyla bulaşacağını söyledi.

Kesin çıkış tarihi henüz net değil:

2019’un kasım ayında Shuhei Yoshida’dan görevi devralan Hermen Hulst, “Evet, Horizon Zero Dawn’ın bu yaz PC’ye geleceğini doğrulayabilirim. Yakın bir zaman içerisinde Guerilla’dan ve yeni stüdyo yöneticileri Michiel van der Leeuw, JB van Beek ve Angie Smets’ten daha fazla şey öğrenebileceksiniz” diye konuştu.

Hermen Hulst, Horizon Zero Dawn’ın PC’ye gelmesiyle ilgili olaraksa “Bence PlayStation’ı nasıl daha fazla insana tanıtabiliriz ve neler kaçırdıklarını gösterebiliriz konusunda yeni fikirlere açık olmak çok önemli” dedi.

PlayStation’a özel olarak çıkan oyunların PC’ye getirilmesiyle ilgili de konuşan Hulst, Sony’nin konsol işine sadık kalacağını ve Microsoft’un izini takip ederek konsola çıkan tüm oyunları aynı anda PC’ye çıkarmayacağını da ifade etti. Hulst “Bir AAA oyununun PC’ye çıkması, her oyunun PC’ye çıkacağı anlamına gelmiyor” dedi.

Peki siz Horizon Zero Dawn’ın PC’ye gelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce daha fazla PlayStation oyunu PC’ye çıkmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.