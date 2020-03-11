Valve'ın çevrimiçi oyun platformu Steam, "F1 2019" için etkileyici bir kampanya başlattı. 8 gün boyunca geçerli olacak bu kampanya, F1 2019'un tüm sürümlerini ve ek içeriklerini barındırıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, zaman zaman etkileyici kampanyalarla oyunseverlerin huzuruna çıkıyor. Yine pek çok oyunseveri heyecanlandıracak bir kampanyanın altına imzasını atan Steam, bu kez yarış oyunlarını seven tüketicileri mest edecek bir etkinlik başlattı. 8 gün boyunca geçerli olacak bu kampanya, dünyanın en popüler motor sporlarından biri olan F1 severleri hedef alıyor.

Steam'in başlattığı kampanya kapsamında F1 2019, fazlasıyla uygun bir fiyatla oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca oyunseverler, 8 günlük süreç içerisinde F1 2019'u ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler. Böylelikle eğer oyunla ilgili daha önceden bir bilginiz yoksa, ilk olarak oyunu test edip, beğenirseniz de uygun bir fiyat karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

Steam, düzenlediği F1 2019 kampanyasına oyunun tüm sürümlerini dahil ediyor. Yani eğer bu oyuna sahip olmak isterseniz, oyunun normal versiyonunun yanı sıra "Legends Edition" olarak isimlendirilen farklı bir versiyonuna da indirimli olarak sahip olabiliyorsunuz. Üstelik bu kampanyanın indirim oranının yüzde 70 oluşu, cebinizden çıkacak parayı hayli makul seviyelere getirmiş durumda.

Eğer sizler de Steam'in F1 2019 kampanyası kapsamında bu oyunu satın almak isterseniz yapacağınız ödemeler şu şekilde olacak;

F1 2019 92 TL yerine 27.60 TL (yüzde 70 indirim)

(yüzde 70 indirim) F1 2019 Anniversary Edition 92 TL yerine 27.62 TL (yüzde 70 indirim)

(yüzde 70 indirim) F1 2019 Legends Edition 109 TL yerine 32.70 TL (yüzde 70 indirim)

(yüzde 70 indirim) F1 Game Franchise Bundle 384 TL yerine 111.77 TL (yüzde 71 indirim)

Steam, zaten fazlasıyla etkileyici olan F1 2019 kampanyasını, ek içeriklere uyguladığı indirimlerle de taçlandırıyor. Öyle ki F1 2019'un 112 adet ek içeriği, bu kampanya kapsamında yüzde 50 oranında indirimli olarak sunuluyor. Yani bu oyunu satın aldıktan sonra oyunu daha da etkileyici bir hale getirmek isterseniz, birbirinden uygun fiyatlarla bu ek içerikleri satın alabiliyorsunuz.

Eğer sizler de bu kampanyadan faydalanarak F1 2019'u ücretsiz olarak deneyimlemek ve beğenirseniz de indirimli olarak satın almak isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz. Kampanyanın 8 gün boyunca geçerli olduğunu ve 19 Mart itibarıyla bu kampanyanın sona ereceğini hatırlatarak bu haberimizi noktalayalım.