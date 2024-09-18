Horizon Zero Dawn Remastered PS5 ve PC’ye Geliyor

Sony'nin birinci parti oyunlarından Horizon Zero Dawn'ın remastered sürümü, ESRB derecelendirmesine göre PS5 ve PC için piyasaya sürülecek.

Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından yapılan yeni bir derecelendirme, Guerilla Games'in 2017'de çıkardığı aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn'ın grafikleri yenilenmiş bir remastered sürümü üzerinde çalışıldığını ortaya çıkardı. Dahası derecelendirmeye göre oyunun bu yeni sürümü PS5 ve PC için piyasaya sürülecek ancak çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

Guerilla Games'in bir remastered sürümü üzerinde çalıştığına dair söylentiler bir süredir ortalıktaydı. Sony'nin Horizon Zero Dawn'ı 21 Mayıs 2024'te PlayStation Plus'tan kaldırmasıyla bu spekülasyonlar daha da artmıştı. Genellikle oyunlar PlayStation Plus'ın Extra katmanından dönemsel olarak girip çıkabiliyor ancak birinci parti bir oyunun bu hizmetten kaldırılması nadir görülen bir durum. Horizon serisinin PlayStation'ın en önemli serilerinden biri olduğu düşünüldüğünde serinin severleri oyunun PlayStation Plus'tan kaldırılmasının bir remastered sürümünün geldiğine dair işaret olduğuna inanıyordu.

Horizon Zero Dawn Remastered neler sunacak?

Bu artan söylentilere rağmen Horizon Zero Dawn Remastered henüz resmî olarak Guerilla Games tarafından onaylanmış değil ancak bugün ESRB web sitesinde ortaya çıkan yeni derecelendirme, resmî açıklamanın yakında gelebileceğini gösteriyor. Remastered sürümünün ne tür grafiksel iyileştirmeler içereceği şu anda bilinmiyor olsa da bu derecelendirme doğru ise oyun PS5 ve PC için yayınlanacak.

2022 yılında ilk kez ortaya çıkan raporlar, Horizon Zero Dawn Remastered’ın PS5'teki devam oyunu Horizon Forbidden West ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş bir aydınlatma sistemi, daha iyi animasyonlar, elden geçirilmiş dokular ve yeni karakter modelleri içereceğini belirtiyordu. Ayrıca remastered sürümünün yeni grafik modları, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve devam oyununda sunulan yeni erişilebilirlik seçeneklerine odaklanacağı bildirilmişti.

Sony’nin planlarının ne olduğunu kestirmek güç ancak bugün itibarıyla devam oyunu Horizon Forbidden West de artık PlayStation Plus kütüphanesinde yer almıyor. Bu gelişmenin de bugün yaşandığı göz önüne alındığında çok yakında Sony’den konuya dair açıklama duymamız kuvvetle muhtemel.

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