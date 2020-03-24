HP, Microsoft ve Steam'in VR Gözlüğü Tanıtım Videosu

HP, Microsoft ve Steam iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil sanal gerçeklik (VR) gözlüğünün tanıtım kampanyaları başladı ve HP, yeni nesil VR gözlüğün tasarımına dair ipuçları veren kısa bir tanıtım videosu paylaştı.

HP, Microsoft ve Valve ile birlikte yeni nesil bir VR gözlüğü geliştirmek için ortaklık kurduğunu duyurdu. Şirket, HP Reverb'e benzeyen ve PC'ler için geliştirilen yeni VR gözlüğünü gösteren 15 saniyelik bir tanıtım videosu paylaştı.

Tanıtım videosunda görünen tasarıma bakılırsa yeni nesil VR gözlüğüne HP Reverb G2 adı verilecek. HP, VR gözlüğü hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin mail adreslerini HP.com/Reverb web sitesine kaydedebileceğini belirtti.

Duyuruda VR gözlüğü hakkında çok az bilgi verildi. Paylaşılan videoda tasarımın yanı sıra "no compromises" (taviz yok) sloganı yer alıyor. Yeni VR gözlüğünün mevcut HP Reverb gözlükleri gibi Windows Mixed Reality ve SteamVR'ı destekleyen bir ürün olması bekleniyor. Half-Life: Alyx'in VR platformuna gelmesinin ardından Steam'in böyle bir iş birliğine katılması sürpriz değil.

HP'nin web sitesinde VR gözlüğü için yapılan açıklamada, "Valve ve Microsoft ile birlikte geliştirilen yeni nesil HP VR gözlük, önceki nesle göre daha sürükleyici, konforlu ve uyumlu bir deneyim sunuyor. VR'da yeni standart." ifadeleri yer aldı. HP Reverb G2'nin fiyatı veya özellikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

HP, Microsoft ve Steam iş birliği ile geliştirilen VR gözlüğün tanıtım videosu